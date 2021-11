En septembre dernier, le français la signature d'un accord "historique" avec le développeur Taito, en vue de produire deux nouveaux "produits culturels" prévus pour l'an prochain. Notre bien-aimé rédacteur en chef se demandait alors quelle illustre licence du catalogue maison allait profiter d'une nouvelle jeunesse, non sans citer un certain Arkanoid, histoire de se montrer une fois encore plus visionnaire. Quelle classe. Le teasing entamé hier sur un réseau dit social ne laissait d'ailleurs plus trop de doute quant à la prochaine annonce :

Une brique dans la mare

Microids annonce donc aujourd'hui la sortie d'Arkanoid Eternal Battle en 2022. Cette version revue et corrigée du casse-brique culte de l'année 1986 conserve encore bien des mystères sur ses spécificités, mais l'on sait déjà que cette refonte sera assurée par les parisiens de Pastagames, à qui l'on doit les très néo-rétro Pix the Cat, Pang Adventures, et plus récemment Pac-Man Party Royale. Autant dire que les gars s'y connaissent un peu en matière d'antiquités vidéoludiques. Microids promet d'ailleurs un mode solo mais aussi multijoueur, une évidence au vu du sous-titre de ce nouvel épisode.

Le directeur du studio Fabien Delpiano nous en apporte la confirmation en se remémorant quelques souvenirs d'époque :

Pour moi, c'était à Nice, au numéro 54 du boulevard Jean Médecin, dans une salle d'arcade sombre, "Automat", pleine de néons clignotants, grouillante d'une population hétéroclite, du biker au collégien. Elle était tellement belle cette borne, avec son paddle en métal sur roulement à bille, moi je traînais mes quinze ans comme je pouvais. On s'est plu tout de suite, et notre relation a duré des années. Nous avons tous notre histoire avec Arkanoid. Ça fait tellement de bien de se retrouver, après toutes ces années.

Dans le mille ?

Pour l'heure, seul un logo, un nom et un teaser énigmatique offriront un semblant de matière aux spécialistes de la glose, qui pourrons évidemment nous faire part de leurs théories les plus folles dans les commentaires ci-dessous. En attendant d'en apprendre un peu plus sur Arkanoid Eternal Battle, annoncé pour 2022, laissons la parole au directeur de Taito, Masakazu Suzuki :