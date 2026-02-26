S’il y a bien une chose à retenir des dernières années, c’est que parfois, les plus gros succès ne se trouvent pas forcément là où on les attend le plus. Rien que sur 2025, des jeux comme ARC Raiders, Peak ou encore évidemment Clair Obscur Expedition 33 nous l’ont prouvé. Et c’est également ce qu’est en train de faire Mewgenics, le roguelite signé Edmund McMillen et Tyler Glaiel, qui semble bien parti pour s’imposer comme la pépite indépendante du début d’année. Une pépite possiblement amenée à accueillir une fonctionnalité très attendue.

La prise en charge des mods sur Mewgenics ? Les créateurs du jeu y pensent

En effet, alors que le succès de Mewgenics a déjà déclenché la mise en route d’un premier DLC pour le titre, les joueurs s’interrogent quant à la possibilité pour ses créateurs de mettre en place la prise en charge des mods, qui permettraient ainsi à la communauté d’agrémenter le jeu avec des contenus plus personnalisés. Et même si cela ne semble pas encore totalement être à l’ordre du jour, Glaiel a tout de même confirmé sur X que cela pourrait « éventuellement » se faire à l’avenir, lorsque le studio aura davantage de temps devant lui.

Car pour l’instant, les créateurs de Mewgenics ont assurément bien d’autres priorités sur le feu. « Je veux ajouter un launcher officiel et la prise en charge du workshop » explique par exemple ce dernier dans sa réponse à un internaute. « Au départ, je prévoyais d’utiliser les mêmes que j’avais sur TEIN, mais je pense que ce launcher ne sera pas compatible avec le Steam Deck, donc ça devra attendre que j’aie le temps d’en créer un nouveau » assure-t-il. « Je suis actuellement occupé par la prise en charge des langues non latines ».

Vous l’aurez compris donc, si les créateurs du jeu ne ferment absolument pas la porte à cette idée, il faudra sans doute faire preuve de beaucoup de patience avant de voir les mods débarquer sur Mewgenics. D’autant plus quand on sait que le premier DLC, officialisé peu après la sortie du jeu, pourrait mettre plus d’un an à débarquer. Reste juste à espérer que la communauté ne perdra pas son intérêt pour le titre au fil du temps. Mais au vu de l’engouement grandissant qu’il suscite depuis son lancement sur Steam, il n’y a pour l’instant pas trop d’inquiétude à se faire.

Source : Tyler Glaiel