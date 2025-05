Même si Nintendo a présenté un peu plus Metroid Prime 4 Beyond sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2, on n'a pas de date de sortie ni d'indication sur la fenêtre de lancement. On sait juste que cela fait toujours partie du line-up à venir du constructeur japonais pour ses deux consoles, à l'image de Pokemon ZA. Pour patienter jusqu'au jour J, la licence s'est offert différents collectors au fil des derniers mois. Voici le prochain qui est attendu pour l'été prochain et qui ne vous coûtera pas un bras.

Un collector inédit pour Metroid Prime dispo en précommande

Les fans pourront « bientôt » reprendre les commandes de Samus qui fera un retour en force dans MP4. Avant ce grand moment, le fabricant First 4 Figures a mis en vente une statuette collector Samus Varia Suit et une autre déclinaison Samus Phazon Suit, en sachant que la première est disponible et que la seconde est attendue pour une livraison au troisième trimestre 2025. Mais un nouveau collector indispensable pour les fans de la première heure a été révélé. La société Piggyback qui est connu pour ses guides complets et soignés, comme celui de Metal Gear Solid 5, Cyberpunk 2077, Red Dead Redemption 2 et bien d'autres, s'attaque à la trilogie Metroid Prime avec un artbook de 212 pages.

« Ce recueil visuel célèbre l'art de la série Metroid Prime, couvrant le jeu original, ses deux suites et la version remastérisée, avec des contributions exclusives des développeurs du jeu. Cette anthologie à couverture rigide couvre plus de 20 ans de développement de Metroid Prime et comprend des commentaires exclusifs du producteur de Nintendo, Kensuke Tanabe, ainsi que de l'estimé Retro Studios » indique l'entreprise. Même si ce sont principalement des images, on préfère signaler que les textes sont en anglais. L'artbook est disponible en précommande à 46,49€ avec une livraison au 24 juin 2025.

Source : Amazon.