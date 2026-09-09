Pour faire suite à la célébration des 40 ans de Zelda avec notamment une présentation d'Ocarina of Time Remake, le Nintendo Direct de ce 9 septembre 2026 se consacrait au reste des sorties prochaines du géant japonais, et c'était en autres pour confirmer une insistante rumeur depuis plusieurs mois : l'existence de Metroid Ravenous, un tout nouveau jeu 2D qui fait suite à l'excellent Dread sorti 5 ans plus tôt, avec en prime une date de sortie : le 28 janvier 2027 sur Nintendo Switch 2.

Metroid Ravenous officiellement confirmé pour le 28 janvier 2027 sur Nintendo Switch 2

Depuis ces derniers mois, plusieurs leaks, rumeurs et bruits de couloir évoquaient l'annonce imminente d'un nouveau jeu Metroid qui faisait suite au très bon Dread de MercurySteam. Il était alors question de reprendre là où le précédent épisode avait laissé Samus Aran, avec une armure toute neuve, mais aux pouvoirs potentiellement dangereux. On en a désormais la confirmation officielle : cette suite porte donc le sous-titre Ravenous.

Comme son nom le suggère, Metroid Ravenous nous fait renouer avec une Samus visiblement en proie à des pensées parasites et se comportent davantage comme un prédateur qu'une chasseuse de primes. Alors qu'elle devait composer avec des robots terrifiants de puissance dans Dread, ce sera visiblement ici à son tour de provoquer la peur lorsque la part animale de son armure prend le dessus.

Metroid Ravenous reprend quoi qu'il en soit l'orientation 2D de Dread ainsi que son gameplay aussi nerveux que dynamique, mais semble aller encore plus loin pour procurer un agréable sentiment de puissance aux commandes de Samus. Rendez-vous le 28 janvier 2026 sur Nintendo Switch 2 pour dévorer ou se faire dévorer.

Source : Nintendo