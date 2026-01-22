Il se sera longtemps fait attendre, mais il a heureusement fini par arriver : on parle bien sûr de Metroid Prime 4 Beyond, disponible sur Nintendo Switch 1 et 2 depuis le 4 décembre dernier. En effet, huit ans après son annonce, les joueurs ont enfin pu se lancer dans les dernières aventures spatiales de Samus qui, contre toute attente, auront pas mal divisé les membres de la communauté. Cela n’en reste toutefois pas moins un joli petit succès pour Nintendo, ce qui permet ainsi à Kensuke Tanabe de partir sur une note convenable.

C’est officiellement la fin d’une ère pour Metroid Prime

Car oui, après plus de quatre décennies de bons et loyaux services auprès de la firme japonaise, le créateur a annoncé dans les colonnes de Nintendo Dream que Metroid Prime 4 Beyond restera son dernier projet au sein de la compagnie. « Cela fait 40 ans que j’ai rejoint Nintendo. Ce Metroid Prime 4 Beyond restera le dernier jeu sur lequel j’ai travaillé chez Nintendo » a-t-il assuré. Il ne révèle en revanche pas les raisons qui ont pu motiver une telle décision de sa part, pas plus que ce qu’il prévoit de faire une fois son aventure terminée.

Il en profite toutefois pour évoquer le fruit de son dernier travail sur Metroid Prime 4 Beyond, un jeu qui, selon ses dires, n’a « délibérément pas été conçu de façon ‘spéciale’ » malgré la situation. « Comme pour les précédents jeux de Nintendo, nous avons collaboré avec Retro Studios pour le réaliser, dans l’espoir d’offrir une expérience amusante et unique aux joueurs de tous âges et de tous horizons » explique Tanabe. « Je serais très heureux si ce jeu laissait une impression durable à ceux qui y jouent ».

Pour Metroid, c’est donc une grande page qui se tourne avec le départ de Tanabe, producteur emblématique de la franchise depuis la sortie de Metroid Prime premier du nom en 2002. Et même au-delà de cela, c’est également la fin d’une ère pour Nintendo, qui perd l’un de ses membres les plus importants ayant œuvré sur de nombreuses licences au cours de sa carrière. Car de Super Mario à Donkey Kong, en passant par Chibi-Robo ou encore diverses productions tierces, le travail de Tanabe est véritablement hétéroclite.

Kensuke Tanabe, producteur historique de Metroid Prime

L’avenir de la franchise maintenant incertain ?

Naturellement, le départ du producteur de Metroid Prime 4 Beyond s’accompagne alors d’une grande question : qu’adviendra-t-il de la franchise à l’avenir chez Nintendo ? « La réalisation d’une suite reste incertaine » révèle malheureusement Tanabe dans les colonnes de Nintendo Dream. « Mais j’espère sincèrement qu’un jour, Madame Tabata et Retro Studios pourront achever cette histoire et lui donner une conclusion ». Vous l’aurez compris donc, la situation est maintenant entre les mains de Nintendo.

Source : Nintendo Dream (via ResetEra)