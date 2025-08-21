Metroid Prime 4 apporte une bonne nouvelle à ses fans avec un changement qui peut paraître anodin, mais qui signifie pourtant beaucoup dans le milieu.

L’attente touche peut-être à sa fin. Après des années de reports et un redémarrage complet du développement, Metroid Prime 4: Beyond montre enfin des signes concrets d’avancée. Le jeu a obtenu sa classification officielle aux États-Unis. Une étape importante qui laisse penser que Nintendo se prépare à passer à la vitesse supérieure.

Une première confirmation officielle pour Metroid Prime 4

Sur le site américain de Nintendo, la mention “Rating Pending” a disparu de Metroid Prime 4 . À la place, le jeu est désormais listé comme T pour Teen, une classification attribuée par l’ESRB. Dans le descriptif, on retrouve les mentions habituelles : violence et sang animé. Rien de surprenant, c’est exactement la même signalétique que pour les précédents Metroid Prime. Ce changement peut sembler anodin, mais il est révélateur. Dans l’industrie, obtenir une classification signifie que le jeu est presque prêt à sortir.

Ce n’est pas la première apparition du jeu Metroid Prime 4 dans les bases de données des organismes de contrôle. En juillet dernier, le jeu avait déjà été évalué en Corée du Sud. Désormais, avec cette validation américaine, tout porte à croire qu’une annonce officielle est proche. Beaucoup s’attendent à ce que Nintendo en parle dès son prochain Direct. Le jeu est prévu pour 2025, à la fois sur Switch et Nintendo Switch 2. Cette dernière version proposera plusieurs améliorations : une résolution plus fine, un framerate plus stable et même un support inédit pour les Joy-Con 2 avec mode souris.

Un retour fidèle à l’esprit Metroid

Cette classification confirme aussi que Retro Studios reste fidèle à l’identité de la série. Metroid Prime 4 ne cherche pas à s’adoucir. On y retrouvera l’atmosphère sombre, la tension et l’exploration propres à la licence. Comme toujours avec Samus Aran, l’expérience promet d’être immersive et exigeante.

Même si Metroid Prime 4: Beyond semble encore réservé pour 2025, Nintendo n’oublie pas la fin d’année. Le calendrier est déjà bien rempli, avec le nouveau Pokémon en octobre et Kirby Air Riders en novembre. Autant dire que la Switch 2 démarre fort et que l’arrivée de Samus viendra renforcer cette dynamique.

Source : Reddit