Metroid Prime 4 a étonné tout le monde avec une fausse bonne nouvelle qui a rapidement fait le tour du net et enflammé la toile en un rien de temps. On vous explique tout dans les moindres détails.

Metroid Prime 4 fait partie des jeux les plus attendus sur la nouvelle Nintendo Switch 2 et la Switch 1. Et justement, une histoire un peu insolite s’est déroulée récemment, manquant de peu de faire croire à une sortie surprise du jeu – pour le plus grand émoi des très nombreux fans. Explications.

Metroid 4 étonne tout le monde

Metroid Prime 4: Beyond a beau ne pas encore être sorti, il vient de faire parler de lui de façon pour le moins inattendue. Ces derniers jours, une affiche aperçue dans le métro londonien annonçait tout simplement que le jeu était « Out Now ». (Disponible maintenant). De quoi laisser croire à une sortie surprise sur la toute nouvelle Nintendo Switch 2, déjà disponible depuis quelques semaines.

Forcément, les réseaux sociaux se sont rapidement enflammés. L’idée d’un lancement en catimini pour Metroid Prime 4, sans teaser ni Nintendo Direct, semblait certes étonnante, mais pas totalement impossible dans un contexte où les shadow drops deviennent de plus en plus courants. Hélas pour ceux qui ont failli bondir sur leur console, l’excitation est vite retombée. Nintendo a confirmé qu’il s’agissait tout simplement d’une erreur. L’affiche contenait une mention « Out Now » qui n’aurait jamais dû y figurer. Selon toute vraisemblance, le visuel aurait été copié depuis une autre campagne publicitaire (probablement pour Mario Kart World) sans que la mention ne soit corrigée.

Bientôt sur Switch 2 ?

Rebooté en 2019 après un redémarrage complet du projet, Metroid Prime 4: Beyond est désormais entre les mains de Retro Studios, les créateurs de la trilogie originale. Sa sortie est prévue courant 2025, aussi bien sur Switch que sur Switch 2, avec des différences notables selon la console utilisée.

Sur Switch 2, le jeu proposera deux modes graphiques, un mode qualité en 4K/60 FPS (avec HDR), et un mode performance en 1080p/120 FPS. De quoi s’adapter aux préférences des joueurs, selon qu’ils privilégient la fluidité ou la finesse visuelle.

Autre nouveauté notable, les Joy-Con 2 permettront un contrôle de type « souris », pour une visée plus précise, notamment en mode portable. Une fonctionnalité déjà testée sur les démos internes, qui divise un peu mais montre la volonté de moderniser l’approche sur Metroid Prime 4.

Un univers fidèle à l’esprit Metroid

L’intrigue reste largement mystérieuse pour Metroid Prime 4 , comme toujours avec Nintendo. On sait simplement que l’histoire se déroulera sur une nouvelle planète nommée Viewros, où Samus Aran sera en quête d’un artefact tout en affrontant le chasseur de primes Sylux. Une dynamique qui promet des affrontements intenses et un retour à l’exploration chère à la série.

Le gameplay de Metroid Prime 4 mêlera tous les classiques de la licence : la Morph Ball, le scan des environnements, les puzzles et les combats en vue subjective. Mais il y aura aussi des ajouts, notamment des capacités psychiques, encore peu détaillées mais visibles dans les dernières vidéos promotionnelles.

Source : reddit