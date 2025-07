L'annonce de révélation avait fait dresser les poils de tous les fans de Metroid Prime ! Le quatrième opus, Beyond, est enfin une réalité, après plusieurs années sans nouveau jeu dans cette branche de la franchise. Sa sortie sera donc un événement, aussi bien pour les connaisseurs que pour le grand public, qui aura l'occasion de se plonger dans une des licences phares de Nintendo. Cependant, vous risquez d'abord de faire face à une petite déception.

Pas de nouvelles pour Metroid Prime 4 ?

Il avait été présenté en grandes pompes et avait même servi de vitrine pour essayer la Nintendo Switch 2. Pour autant, Metroid Prime 4 Beyond se fait désirer depuis. Ni Nintendo, ni les équipes de Retro Studios ne communiquent à son sujet depuis des semaines. Or, l'année 2025 avance et nous n'avons toujours pas de date de sortie précise. C'est à se demander où en est le développement...

Nous ne sommes pas les seuls à nous poser la question. Bien des fans s'interrogent sur Metroid Prime 4, ce qui n'a pas échappé au journaliste Reece Reilly, généralement bien informé sur les coulisses de Retro Studios, ayant eu l'occasion d'interviewer plusieurs membres de ses équipes. C'est lui-même qui avait évoqué le futur de la licence Prime récemment.

Eh bien, Reilly aurait une explication quant à l'absence d'une date de sortie définitive pour Metroid Prime 4. Selon ses informations, c'est tout bonnement « parce que le jeu n'est pas terminé ». Les équipes de Retro Studios auraient encore du pain sur la planche. Dès lors, la présence ou non du jeu lors du prochain Nintendo Direct pourrait être un signe quant au calendrier qu'il suivra.

Dès lors, nous pourrions faire face à une petite déception cet été. En effet, si on suit la logique de Reece Reilly, alors une absence de Metroid Prime 4 à la future conférence pourrait signifier un retard dans les plans. Il ne serait donc pas impossible que le jeu soit repoussé à 2026, sur Nintendo Switch 1 et 2.