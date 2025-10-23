Après plusieurs longues années d’attente, Metroid Prime 4: Beyond s’apprête enfin à débarquer sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2, pour le plus grand bonheur des fans du metroidvania. Il faut dire aussi que le retour de Samus était extrêmement attendu par les joueurs, et qu’il promet un certain nombre de surprises si l’on se fie au dernier trailer dévoilé. D’ailleurs, il se pourrait même que la firme de Kyoto ait bien d’autres surprises sous le coude pour sa communauté, en tout cas si l’on en croit un certain détail présent dans l’un de ses futurs ouvrages.

Après Metroid Prime 4, une autre surprise en approche ?

En effet, en amont de la sortie de Metroid Prime 4, Nintendo proposera un bel artbook baptisé « Metroid Prime 1-3: A Visual Retrospective » qui, comme son nom l’indique, reviendra sur les coulisses des trois premiers opus de la franchise dans un making-of richement illustré. Comme le veut la coutume, celui-ci sera alors agrémenté de nombreuses notes rédigées par certains des créateurs de la série, à l’instar de son producteur de longue date : Kensuke Tanabe. Et l’une de ses déclarations, notamment, n’a pas manqué de retenir l’attention des joueurs.

Associée à Metroid Prime 2: Echoes, celle-ci revient plus précisément sur le mode multijoueur ayant accompagné le titre, et dit la chose suivante : « Retro [Studios] a achevé le mode multijoueur sans compromettre la qualité, même dans des conditions [de développement] aussi difficiles. Étant donné son époque, il était conçu pour être joué localement, donc le nombre de joueurs qui l’ont réellement expérimenté n’était peut-être pas très élevé. S’il devait être refait, je serais ravi que davantage de personnes aient la chance de le découvrir ».

Metroid Prime 2: Echoes est sorti en 2004 sur Nintendo GameCube

Vous le voyez sans doute venir, c’est alors surtout la dernière phrase de cette note qui a attiré l’œil de la communauté, qui y voit un potentiel teasing pour un remake ou un remaster de Metroid Prime 2. Bien sûr, cela n’a rien d’officiel, mais il ne serait pas surprenant non plus de voir un tel projet prendre forme un jour. Après tout, le premier opus a déjà eu droit à son remaster sur Nintendo Switch en 2023, et l’arrivée de Metroid Prime 4 pourrait être l’occasion pour l’éditeur de relancer la machine une bonne fois pour toutes. En tout cas, les fans en seraient ravis. À surveiller, donc.

Source : Nintendo Life