Cela faisait un moment qu’on n’avait pas entendu parler de Metroid Prime 4. Annoncé en 2017, le jeu a connu un développement mouvementé, au point de repartir de zéro quelques années plus tard. Depuis, c’est le silence radio… ou presque. Mais bonne nouvelle : les choses pourraient enfin bouger très bientôt.

Une présence attendue dans le prochain Nintendo Direct pour Metroid Prime ?

D’après plusieurs rumeurs persistantes, Metroid Prime 4: Beyond, le nom officiel du jeu depuis sa réapparition l’an dernier, pourrait être présenté lors du Nintendo Direct consacré à la Nintendo Switch 2, prévu pour le 2 avril prochain.

C’est Reece “Kiwi Talkz” Reilly, un créateur de contenu bien connu dans l’univers Metroid, qui a relancé les spéculations. Très proche de plusieurs développeurs ayant travaillé sur la saga, il affirme être "à 90 % sûr" que le jeu sera dans ce Direct. Autant dire que l’information ne tombe pas de nulle part.

Un jeu pensé pour la Switch 2 ?

Depuis quelque temps, de nombreux fans pensent que Metroid Prime 4 a été discrètement repositionné pour devenir un jeu de lancement sur Switch 2. Ce ne serait pas une première pour Nintendo. On se souvient de Breath of the Wild, qui avait accompagné le lancement de la première Switch avec brio. Le long silence autour du projet, combiné à son reboot complet, va dans ce sens. Nintendo pourrait vouloir frapper fort pour marquer le passage à une nouvelle génération.

Si cette présentation se confirme, Metroid Prime 4: Beyond aurait un rôle clé à jouer. Il marquerait non seulement le grand retour d’une série culte, mais aussi le début d’une nouvelle ère pour Nintendo. Cela ferait sens : une licence forte, très attendue, couplée à une nouvelle console plus puissante. Une stratégie classique, mais redoutablement efficace.

Pour l’instant, tout reste au conditionnel. Nintendo n’a encore rien officialisé. Mais le buzz monte doucement, et les fans espèrent un vrai aperçu du gameplay, voire une date de sortie. En attendant, le rendez-vous semble pris pour le 2 avril. Et si tout cela se confirme, Metroid Prime 4: Beyond pourrait bien voler la vedette.

Source : Reece “Kiwi Talkz” Reilly