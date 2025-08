La Nintendo Switch 2 est disponible depuis plusieurs semaines maintenant et les joueurs attendent désormais les grosses exclusivités. Après l’excellent Donkey Kong Bananza et plusieurs mises à niveau de jeux déjà bien installés, on attend le DLC de Kirby et le Monde Oublié, mais surtout LA grosse sortie évènement de Metroid Prime 4. Inutile de répéter à quel point le jeu est attendu. Lors de sa présentation, le jeu nous a mis une petite claque mine de rien et on attend maintenant une date de sortie. Ça tombe bien, Nintendo vient de la mentionner, rassurant au passage alors que les dernières rumeurs étaient plutôt alarmistes.

Metroid Prime 4 reporté ? Nintendo donne une réponse

Ça fait longtemps que les fans attendent la suite de Metroid Prime 4. Fruit de très nombreuses rumeurs, le jeu existe bel et bien et Nintendo nous l’a d’ailleurs déjà présenté plusieurs fois maintenant. En revanche, on n’a toujours pas de date de sortie et ça, c’est un problème. Dernièrement, une rumeur lâchée par le réputé Reece Reilly aka Kiwi Talkz, suggérait que Metroid Prime 4 allait être repoussé et que son développement n’était tout simplement pas terminé. Des infos plausibles aux premiers abords, mais finalement balayées du bras par Nintendo qui s’est contenté de réaffirmer que Metroid Prime 4 serait bel et bien disponible plus tard en 2025 dans un communiqué officiel.

Capture prise sur le site officiel de Nintendo

La fin des rumeurs, il faut attendre

C’est dans un post sur son site officiel que la nouvelle est tombée. En invitant les joueurs à découvrir quelques exclusivités au Fan Expo Canada à Toronto, Nintendo en a profité pour glisser une info rassurante : Metroid Prime 4 sera disponible courant 2025. C’est donc une certitude désormais, le FPS arrivera dans les prochains mois sur Nintendo Switch 2 et la première du nom. En revanche, on ne sait pas encore exactement quand. La date de sortie précise sera assurément donnée ultérieurement au détour d’un nouveau Nintendo Direct. Après tout, la Nintendo Switch 2 n’a clairement pas tiré toutes ses cartouches. D’autres surprises arriveront d’ici la fin de l’année, soyons donc patient.

Source : Nintendo