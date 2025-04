Metroid Prime 4 promet d'en mettre plein les yeux sur Nintendo Switch 2. Les premiers aperçus en 4K et à 60 FPS sont là. Vous allez voir, c'est déjà impressionnant.

Le grand moment est arrivé ! Nous avons eu droit à une grosse présentation de la Nintendo Switch 2 ce mercredi 2 avril. Ç'a a été l'occasion de découvrir les premiers jeux exclusifs à la console, mais aussi plusieurs jeux qui seront 'cross-gen', à l'instar du très attendu Metroid Prime 4. Dans la foulée, le constructeur a organisé quelques rendez-vous dédiés à ce line-up. Ainsi, on a pu avoir un meilleur aperçu des prochaines aventures de Samus.

Metroid Prime 4 présente sa version ultime sur Nintendo Switch 2

La patience des fans de Metroid va bientôt être récompensée. 18 ans après le dernier opus principal de la saga Prime — qui se distingue des opus en 2D et vue de côté pour proposer un gameplay FPS en 3D —, le quatrième volet s'apprête enfin à atterrir sur Nintendo Switch 1 et 2 en 2025.

Compte tenu de l'événement que cette sortie représente, Nintendo a offert une belle session de présentation à Metroid Prime 4 Beyond hier, durant la conférence Treehouse. Ainsi, nous avons pu découvrir plus en détails ce à quoi ce nouvel épisode ressemblera sur Switch 2. Autant vous dire que la différence avec la version Switch 1 est impressionnante.

La version ultime de Metroid Prime 4 sera bien sur Nintendo Switch 2, on ne peut qu'en être sûr désormais. Le jeu promet un confort incomparable sur la nouvelle console grâce à une fluidité d'images inatteignable sur l'ancienne. Ainsi, vous pourrez jouer au jeu en 60 FPS avec le mode « Performance », un taux plus qu'appréciable pour un FPS.

Ce n'est pas tout ce qui impressionne avec la version Switch 2 de Metroid Prime 4. De fait, la console lui offre aussi un rendu en 4K qui magnifie le titre grâce au mode « Fidélité ». Redescendre à 30 images par secondes permet une résolution plus fine. En ce sens, les textures sont indéniablement plus propres, sans compter sur tous les effets de lumière et les éléments d'ATH qui ressortent bien mieux.

Enfin, le clou du spectacle pourrait bien être le jeu à la souris ! Metroid Prime 4 Beyond vous laissera le choix : gameplay classique avec les Joy-Con en mode manette, ou possibilité de vous en servir comme une souris. Cette nouvelle fonctionnalité propre à la Switch 2 va décupler votre précision. Là encore, la console montre qu'elle a de gros arguments pour séduire les amateurs de shooters.