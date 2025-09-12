Après de très longues années d'attente, le Nintendo Direct fut enfin le théâtre de l'annonce de la date de sortie Metroid Prime 4, et c'est pour bientôt !

Nous n'avions en effet plus revu Samus dans une aventure entièrement en 3D depuis 2007, et beaucoup désespéraient de revoir une telle chose arriver. Metroid Prime 4 Beyond est cependant bel et bien une réalité, qui devait sortir courant 2025 sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2. Big N gardait toutefois jalousement une date de sortie plus précise, mais voilà que le Nintendo Direct d'aujourd'hui lève enfin le voile sur cette annonce particulièrement attendue.

Pour rappel, le Nintendo Direct d'avril dernier, dédié à la présentation de la Nintendo Switch 2, nous avait permis d'enfin voir des séquences de gameplay de Metroid Prime 4. Pour ce nouvel épisode en 3D, Samus va explorer la planète de Viewros, et disposera dans ce nouvel opus de divers pouvoirs télépathiques et télékinétiques. Cela permettra notamment d'exploiter une nouvelle fonctionnalité des Joy-Con de la Switch 2 : le mode souris. Il sera ainsi également possible d'y jouer comme un véritable FPS. Nous avons d'ailleurs eu droit à une nouvelle présentation en ce sens lors de ce nouveau Nintendo Direct, avec qui plus est une séquence de gameplay à moto. Cette nouvelle bande annonce nous confirme par ailleurs enfin la date de sortie tant attendue : le 4 décembre 2025.

Metroid Prime 4 va pour rappel exploiter le hardware plus puissant de la Switch 2 pour s'afficher sous ses plus beaux atours, en le faisant tourner en 4K 60 fps avec du HDR en mode qualité et en 1080p à 120fps en mode performance. Big N n'a pour autant pas négligé la version Switch première du nom du titre, même si l'expérience sera fatalement plus agréable sur la dernière machine de Nintendo.

Ne reste donc maintenant plus qu'à attendre quelques mois pour retrouver Samus dans sa toute nouvelle aventure en 3D chapeautée par Retro Studios, nom de code Metroid Prime 4 Beyond.

Source : Nintendo