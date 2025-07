Les joueuses et joueurs Nintendo qui attendent Metroid Prime 4 Beyond ne savent pas tellement sur quel pied danser. Le jeu, actuellement en développement chez Retro Studios, reste en retrait depuis déjà plusieurs semaines. C'est d'autant plus étonnant qu'il a servi de vitrine avant le lancement de la Switch 2. Mais, un indice vient d'être découvert et il a de quoi rassurer.

Enfin du nouveau pour Metroid Prime 4

Ces derniers temps, l'inquiétude commençait à monter autour de Metroid Prime 4. Si le jeu de Retro Studios avait fait forte impression pour la présentation de la Nintendo Switch 2 en avril dernier, ça a été le silence complet depuis. Ou presque du moins, car une fausse bonne surprise a affolé la toile le temps que Nintendo vienne éteindre le feu. Depuis, la sortie du jeu est donc un sujet sensible pour beaucoup.

Qui plus est, un journaliste proche de Retro Studios ne s'est pas montré pas très favorable à une sortie prochaine tout récemment. Selon les échos qu'il aurait eus, Metroid Prime 4 ne serait pas encore prêt. Dès lors, il estime que sa présence ou non au prochain Nintendo Direct pourrait être très significative. Prévu initialement pour 2025, un report ne serait pas exclu pour le jeu.

Mais doit-on vraiment s'attendre à ce que le jeu soit retardé ? L'espoir n'est peut-être pas encore perdu pour 2025. En effet, l'organisme sud-coréen de classification, le Game Rating and Administration Committee (GRAC), a donné son verdict sur l'édition Nintendo Switch 2 de Metroid Prime 4 pas plus tard que le 25 juillet dernier. Or, lorsqu'un jeu est classifié, c'est généralement bon signe concernant la sortie. Il ne serait donc pas impossible que le jeu redonne officiellement de ses nouvelles prochainement.

Capture d'écran en date du 28 juillet 2025. © Gameblog.

Un opus dans la lignée des Prime

Sur la fiche du jeu, nous retrouvons comme à l'accoutumée un court résumé du titre. Ainsi, Metroid Prime 4 entraînera Samus Aran dans une nouvelle expédition après sa rencontre avec Sylux.

Le jeu sera évidemment à la première personne et inclura de la « violence légère » à l'encontre de « créatures extraterrestres ». Cela vaut au titre d'être classé dans la catégorie d'âge « 12 ans et plus », soit la classification classique pour la licence. Le PEGI, l'équivalent européen au GRAC, devrait avoir un verdict assez similaire.