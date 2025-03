Le Nintendo Direct du 27 mars 2025 n'était pas censé nous montrer à nouveau Metroid Prime 4 Beyond, mais il faut croire que la boussole de l'internaute qui a fait circuler ce bruit de couloir était cassée... et tant mieux pour les fans qui ont eu le droit à des extraits de gameplay inédits. Si le trailer permet de mieux voir à quoi s'attendre, le jeu Nintendo Switch ne va peut-être pas convaincre complètement pour deux raisons bien différentes.

Un trailer Metroid Prime 4 au Nintendo Direct du 27 mars 2025

Contre toute attente, Metroid Prime 4 Beyond a enfin donné de ses nouvelles au cours du dernier Nintendo Direct consacré à la Nintendo Switch 1, mais ça décevoir. Durant quelques secondes, on a pu voir Samus arpenter la mystérieuse planète Viewros, et y découvrir une jungle verdoyante avec en son cœur un arbre colossal (coucou Avatar). Alors qu'elle a atterri sur ce territoire de façon involontaire, elle va devoir survivre et s'échapper, notamment en scannant des statues et reliques pour progresser.

Mais l'aventure de Samus dans Metroid Prime 4 Beyond va prendre une tournure un peu moins champêtre quand elle va être confrontée à des créatures monstrueuses, qui vont ralentir sa course pour s'évader de cette planète hostile. Cette nouvelle vidéo a aussi été l'occasion d'un aperçu des pouvoirs psychiques de Samus dans Metroid Prime 4 Beyond qui lui permettent d'activer des mécanismes, d'ouvrir des portes, et de contrôler la trajectoire de ses tirs rayons par la pensée. De beaux joujoux pour venir à bout des adversaires.

Si l'ambiance a l'air là, et que les graphismes sont ce qu'ils sont pour de la Switch, le framerate est en revanche inquiétant... Une raison d'acheter la Nintendo Switch 2 pour avoir un taux d'images par seconde plus élevée ? On aura peut-être une réponse la semaine prochaine au courant de la révélation de la console. Malheureusement, Metroid Prime 4 va aussi décevoir puisqu'il n'a pas révélé sa date de sortie. Ca arrive simplement en 2025 comme déjà annoncé à plusieurs reprises. Que pensez-vous de ce nouveau trailer de gameplay de Metroid Prime 4 Beyond ? Hype ? Déception ? Quelque part entre les deux ?

Source : Nintendo.