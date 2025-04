Metroid Prime 4 Beyond profitera au maximum des capacité inédites de la Nintendo Switch 2 avec cette fonctionnalité qui va clairement tout changer.

Le Nintendo Direct dédié à la présentation de la nouvelle console a été vraiment chargé en annonces. Nouveaux jeux, fonctionnalités inédites, prix et date de sortie de la Nintendo Switch 2, Big N a sorti le grand jeu. Dans le lot, le prochain Metroid Prime 4 Beyond est venu expliquer en quoi la version Switch 2 sera la version ultime. Une fonctionnalité en particulier va clairement tout changer.

Une fonctionnalité de la Nintendo Switch 2 qui va clairement tout changer pour Metroid Prime 4 Beyond

Si vous avez suivi le Direct consacré à la Nintendo Switch 2, vous avez certainement dû voir que la nouvelle console a de nombreuses nouvelles fonctionnalités. L’une d’entre elles va être capitale pour profiter au maximum du jeu.

On parle bien évidemment de la possibilité de transformer les Joy-Con en souris. Ça ne parait pas comme ça, mais les joueurs PC vous le diront : il n’y a rien de plus précis qu’un pointeur de souris lorsqu’on joue à un FPS.

Metroid Prime 4 Beyond profitera pleinement de cette nouveauté qui, couplée aux deux modes graphiques promis par la Nintendo Switch 2, devrait en faire un jeu ultra fluide et dynamique. La console pourra faire tourner le jeu en 4K 60 fps avec du HDR en mode qualité et en 1080p à 120fps en mode performance. Des modes graphiques qui sont très familiers pour les joueurs PlayStation ou Xbox, mais absolument pas pour les fans de Nintendo. Samus va pouvoir briller, la Nintendo Switch 2 devrait tout donner. Metroid Prime 4 est prévu pour cette année mais n'a toujours pas de date de sortie précise.