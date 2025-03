Annoncé lors de l'E3 2017, Metroid Prime 4 Beyond n'est toujours pas sorti sur Switch. Et pour cause, deux ans plus tard, on a appris que Nintendo avait pris la décision radicale de recommencer le développement à zéro. Au moins deux années ont donc été perdus, mais normalement, le jeu sera bien disponible en 2025 sur la console actuelle de Big N et obligatoirement sur Nintendo Switch 2 puisque la console sera rétrocompatible. La seule inconnue étant de savoir s'il y aura ou non des améliorations automatiques telles qu'un framerate et / ou une résolution plus élevée.

Metroid Prime 4 Beyond n'est vraiment pas pressé

La dernière fois que Metroid Prime 4 Beyond s'est réellement montré, c'était à l'été dernier avec un trailer de gameplay et une (courte) vidéo d'un décor de forêt. Après plus de 8 ans d'attente, ça fait peu et il va encore falloir se préparer à une petite voire grosse déception pour très bientôt. Alors que pas mal de monde espère enfin revoir le titre lors du Nintendo Direct sur la Switch 2 prévu la semaine prochaine, ce ne serait visiblement pas dans les plans du constructeur japonais.

D'après extas1s, qui a notamment dévoilé des informations au niveau des sorties Xbox Game Pass, Metroid Prime 4 Beyond ne serait pas présent dans la conférence dédiée entièrement à la future machine de Big N. « Mes sources me disent que Metroid Prime 4 ne sera pas présent dans ce Nintendo Direct Switch 2 » a-t-il déclaré. Aura t-il tort ou raison comme pour les nouveautés du service de Microsoft ? Mystère. Mais si ça se confirme, ce sera par conséquent une déception pour toutes celles et ceux qui attendent un vrai focus sur le jeu, et surtout, une date de sortie définitive.

Selon les informations de Tom Henderson, Nintendo établi un calendrier avec un découpage bien défini pour les jeux de lancement de la Switch 2. Dans un premier temps, la société japonaise voudrait pousser les jeux first-party qui pourraient être disponibles à proximité de l'été en même temps que la machine. On pense à Metroid Prime 4 Beyond, si toutefois le jeu finit par recevoir des améliorations sur Switch 2, et évidemment à un certain Mario Kart 9. Ensuite, une seconde phase aurait lieu en octobre-novembre avec les titres tiers, puis une troisième phase en fin d'année.

Source : eXtas1s (via Insider Gaming).