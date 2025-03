Alors que la franchise Metro célèbre ses 15 ans, le studio 4A Games dévoile de nouveaux éléments sur le prochain opus de la série. Et cette fois, l’ambiance pourrait bien devenir encore plus lourde et marquante qu’auparavant. Le studio ukrainien, profondément marqué par les événements récents dans son pays, annonce une réorientation narrative plus sombre, plus engagée, et plus personnelle que jamais.

Le prochain Metro et la Guerre en Ukraine

Le conflit en Ukraine n’est pas sans conséquence sur le processus de création du studio pour Metro. Dans une déclaration récente, 4A Games explique que les événements vécus depuis l’invasion russe ont directement influencé l’écriture du scénario du prochain Metro. Ce vécu dramatique a inspiré une histoire plus dure et, plus crue. Où les thèmes de guerre, de résistance et d’humanité prennent une place encore plus centrale.

Selon les développeurs, les thématiques déjà présentes dans la série Metro deviennent désormais incontournables. L’équipe évoque une œuvre plus politique, mais toujours fidèle à l’identité de la saga. À savoir une dystopie post-apocalyptique marquée par la survie, le désespoir… mais aussi l’espoir.

Un lien toujours fort avec l’auteur des romans originaux

Ce nouveau chapitre sera à nouveau développé en collaboration avec Dmitry Glukhovsky, l’auteur à l’origine de l’univers Metro. Connu pour sa position publique contre la guerre, l’écrivain russe vit désormais en exil. Il a été condamné en son absence par les autorités de son pays. Une collaboration symbolique, à la fois artistique et politique, qui donne encore plus de sens à ce nouvel épisode. Le studio souligne d’ailleurs avec fierté son partenariat avec Glukhovsky, qu’il considère comme un allié précieux pour porter ce récit plus engagé et plus actuel.

Malgré un contexte de production extrêmement complexe, entre alertes aériennes, frappes de missiles et conditions de travail précaires, 4A Games poursuit le développement de ce nouveau Metro, ainsi qu’un tout nouveau projet encore non dévoilé. Le studio assure être "aussi en sécurité que possible", mais préfère rester prudent sur le calendrier. Aucune date ni bande-annonce n’ont été annoncées, et les développeurs insistent : le jeu sera prêt quand il sera prêt. En clair, les joueurs devront encore patienter avant d’en découvrir davantage.

Depuis la sortie de Metro 2033 en 2010, la licence s’est imposée comme une référence dans le genre du FPS narratif, mêlant exploration, tension, et critique sociale. Avec Metro: Last Light puis Metro Exodus, la série a su évoluer tout en conservant son ADN : une atmosphère oppressante, un univers post-apocalyptique cohérent et une narration forte.

Source : 4a-games