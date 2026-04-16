Deux ans après Awakening VR et déjà sept ans après Exodus, la tentative de 4A Games de proposer un monde plus ouvert pour sa célèbre série de jeux adaptant les romans éponymes du romancier russe Dmitry Glukhovsky, le studio ukrainien a enfin profité d'un Xbox First Look privilégié pour nous présenter son prochain jeu : Metro 2039. Pour cette nouvelle aventure radioactive dans les souterrains moscovites, 4A Games ne manque clairement de grandes ambitions pour nous raconter une histoire encore plus oppressante, prenante et personnelle que jamais. On revient à bout de souffle d'une expédition à la surface avec un masque à oxygène en très sale état pour vous rapporter tout ça.

Metro 2039 prépare son grand retour en beauté pour une nouvelle histoire très personnelle

Comme son nom l'indique, Metro 2039 nous propose de faire un petit bond dans la chronologie des événements de cette version postapocalyptique de Moscou. 4A Games va même plus loin, puisqu'il ne sera plus question de suivre Artyom, le protagoniste principal des précédents jeux, mais l'Étranger, un homme hanté par de terribles cauchemars, alors qu'il entame un voyage de retour vers le réseau souterrain moscovite. Là-dessous, les choses ont aussi visiblement bien changé depuis les événements d'Exodus.

Dans Metro 2039, ce dernier bastion de l'humanité à Moscou est en effet sous la coupe de la faction néonazie déjà présente dans les précédents épisodes de la franchise. En collaboration avec l'auteur des livres ayant inspiré les jeux, 4A Games entend par ce ressort narratif raconter une histoire partageant des liens étroits avec la situation géopolitique de notre monde, et notamment le terrible conflit opposant l'Ukraine et la Russie. Comme STALKER 2, celui-ci a grandement impacté le développement du jeu et influencé son synopsis, qui se veut encore plus oppressant et personnel que jamais.

Pour cela, le studio a également grandement musclé son moteur maison, le 4A Engine. Exodus était déjà un bel étalon graphique en son temps, et Metro 2039 entend pousser les potards visuels encore plus loin, pour que son univers postapocalyptique soit encore plus angoissant et beau que possible. Côté gameplay, toujours en vue FPS pour une immersion totale, on peut de nouveau s'attendre à une alternance entre passages dans les souterrains et des expéditions à l'extérieur, où il faudra composer avec les radiations et l'oxygène. Les fans de la franchise ne seront donc pas dépaysés outre mesure, et n'auront d'ailleurs pas très longtemps à attendre, puisque Metro 2039 arrivera pas plus tard que cet hiver 2026 sur PC, PS5 et Xbox Series.

Source : Xbox