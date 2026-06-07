Metro 2039 s'est montré au Xbox Showcase de juin 2026 en nous dévoilant du gameplay explosif et immersif. Il avait en prime une excellente nouvelle dans ses bagages : une fenêtre de sortie.

La licence post-apocalyptique Metro n'a peut-être pas l'aura de Fallout, cela ne l'empêche pas d'avoir trouvé son public. Plus de 16 ans après ses débuts, la franchise se prépare à l'arrivée d'un nouvel épisode, Metro 2039, qui compte bien dépoussiérer la licence en proposant une immersion encore jamais vue dans l'univers de Dmitri Gloukhovski.

Metro 2039 se montre au Xbox Showcase

Depuis le départ, la licence Metro a opté pour un parti pris hyper narratif. Il n'est pas question de bourriner comme un furieux tout ce qui passe à portée. Le gameplay est bien plus lent, immersif, posé. Résultat, si les deux premiers jeux ont assez mal vieilli, qu'on se le dise, ils se dévorent sans mal tant on est absorbé dans leur univers. Metro Exodus, sorti en 2019, a quant à lui changé la donne en s'ouvrant très largement, proposant une aventure hors des tunnels, et est encore suffisamment frais pour offrir en prime un réel spectacle visuel en plus d'une immersion héréditaire de très haute volée.

Metro 2039 devrait lui aussi mettre l'accent sur la narration, en témoignent les nouvelles images partagées lors du Xbox Showcase. Dans ce nouvel opus, nous incarnons l'Étranger, un protagoniste en exil, hanté par de violents cauchemars. Avide de vengeance, il quitte son voyage solitaire dans le but d'arrêter Hunter, un ancien Ranger de l'Ordre désormais devenu un leader radical qui a transformé le Métro en un régime extrême, qui ne repose que sur la violence et le mensonge.

Une fenêtre de sortie pour ce nouveau volet prometteur

4A Games nous vend déjà son nouveau jeu comme « le jeu Metro le plus bouleversant à ce jour avec une histoire solo passionnante mêlant exploration, survie, combat et furtivité ». La recette principale ne semble donc pas avoir changé, il sera toujours question d'explorer les ruines de l'humanité en affrontant les créatures qui hantent les régions dévastées, bien que cette fois-ci, plus que jamais, l'humain semble être au cœur de l'intrigue. La bande-annonce donne en tout cas le ton, Metro 2039 s'annonce encore plus sombre que les précédents jeux qui n'étaient pourtant pas des promenades de santé.

Le gameplay semble directement hérité des précédents volets, bien que peut-être un poil plus dynamique, ce qui ne serait pas une mauvaise nouvelle. On perçoit même quelques nouvelles armes et nouvelles fonctionnalités. Pour l'heure, Metro 2039 n'a pas de date de sortie précise, mais nous informe tout de même qu'il prévoit de sortir d'ici le mois de février 2027 sur Xbox Series, PC et PS5.