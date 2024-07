L'éditeur a ressuscité la licence d'Hideo Kojima en 2023 avec la compilation Metal Gear Solid Master Collection : Volume 1. Un titre symbolique qui sous-entend qu'il y aura d'autres versions pour inclure les jeux qui n'étaient pas présents. C'était la première étape avant la sortie, en 2024 si le lancement n'est pas repoussé, de MGS 3 Remake. Parallèlement, Konami a repris l'exploitation de la franchise avec des produits dérivés de toutes sortes sur sa boutique et les revendeurs habituels.

Un coffret inédit pour la saga Metal Gear Solid

Metal Gear Solid revient tranquillement sur le devant de la scène avec des remasters et remakes. Dernièrement, on a même appris que le film MGS était encore vivant, alors qu'on avait aucune nouvelle depuis des années. « Nous travaillons encore sur le script, mais je ne peux pas encore en parler » a déclaré le célèbre producteur Ari Arad. Jordan Vogt-Roberts (Kong Skull Island) est-il toujours derrière la caméra ? Wait & see.

La sortie du long-métrage est encore lointaine, à la différence d'un nouveau beau collector qui sera finalement disponible en France dans quelques mois. En effet, le coffret 6 vinyles avec des morceaux des jeux Metal Gear Solid débarque le 11 octobre 2024 en France. Contrairement à la version exclusive de Laced Records, les disques ne sont pas colorés par contre. Les six vinyles sont tous noirs, mais en termes de contenu, c'est identique.

« Konami Digital Entertainment et Laced Records ont levé le voile sur Metal Gear Solid : The Vinyl Collection. Un coffret vinyle comprenant les bandes originales et les arrangements officiels de la série. Toutes les musiques ont été spécialement remasterisées et pressées sur des vinyles lourds. [...] Il comporte des illustrations d'archives parmi les plus emblématiques de la saga ». Si l'on regarde en détail, on a des musiques qui couvre diverses périodes avec « The Best is Yet to Come » (MGS1), « Heavens Divide » (MGS Peace Walker), Sins of the Father (MGS 5). Les précommandes sont ouvertes et les livraisons auront lieu à partir du 11 octobre 2024. Bonne écoute !



Crédits : Laced Records.