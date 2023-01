La licence Metal Gear Solid fait encore parler d’elle et cette fois, c’est du… solide. La série n’est pas morte et devrait nous le faire savoir sous peu.

Alors que Konami vient tout juste de faire revenir Silent Hill d’entre les morts avec plusieurs projets, dont Silent Hill 2 Remake et un jeu secret encore non annoncé, l’éditeur pourrait également miser sur le retour d’une autre licence culte, Metal Gear Solid.

Depuis Metal Gear Solid 5 (oublions MG Survive si vous le voulez bien), la franchise est au point mort. Anciennement chapeauté par Hideo Kojima, désormais bien occupé avec ses propres jeux dont le prochain Death Stranding 2, Metal Gear Solid n’a pas eu de nouvel opus depuis des années et les fans sont impatients et ils pourraient bien être rassasiés sous peu. Depuis plusieurs mois, les rumeurs concernant un retour fracassant s’accumulent et aujourd’hui, elles franchissent même le mur du son.

Metal Gear Solid Remake annoncé prochainement ?

En premier lieu, ce sont des remakes qui font l'objet de tout un tas de bruits de couloir et Konami s’amuserait même avec nos nerfs depuis un moment. Et c’est une nouvelle fois le site Areajugones, déjà à l’origine des précédentes rumeurs, qui revient nous confirmer que le remake du tout premier Metal Gear Solid serait bel et bien en développement et serait même annoncé dans les mois qui viennent. La source du site affirme même que l’annonce sera faite avant cet été. Comme la dernière fois, Areajugones nous affirme que sa source est fiable et qu'elle avait déjà donné de bonnes informations, généralement des jeux PS Plus en avance. Nous, on vous préconise tout de même de prendre ça avec des pincettes de sécurité. Ce remake serait par ailleurs un projet différent du prétendu autre remake de Metal Gear Solid 3. Beaucoup de remakes, beaucoup de rumeurs, mais toujours rien de concret. Konami pour sa part n’a rien officialisé du tout.

Un nouveau jeu dans les cartons

Parallèlement à ces histoires de remakes, il se pourrait bien qu’un autre jeu Metal Gear Solid soit en chantier. La nouvelle, on la tient de Twitter cette fois et plus précisement de la bouche de Quinton Flynn, l’acteur qui prête sa voix à Raiden dans MGS 2, MGS 4 et Metal Gear Rising, le beat’em all survitaminé de Platinum Games. Alors que des fans s'interrogeaient sur le futur de la licence Metal Gear, l’acteur a pris la parole en leur demandant d’être patients et que des annonces allaient arriver dans les semaines à venir. Ce qui pourrait concorder avec les 10 ans du jeu.

Une déclaration qui a littéralement fait exploser les fans sur les réseaux sociaux puisqu’elle est, jusqu’ici, la preuve la plus concrète de l’existence de nouveaux projets autour de Metal Gear. Et si l’acteur est si informé, on imagine que c'est parce qu'il participe, ou a participé, à quelque chose où Raiden serait présent. Mais pour l’heure rien ne peut encore nous dire ce dont il s’agit réellement. Le fameux remake de MGS annoncé par Areajugones ? Un Metal Gear Rising 2 ou tout autre chose ? Les questions restent entières et il va falloir s’armer de patience en attendant les annonces officielles de Konami.

Un remake de Metal Gear Solid ? Metal Gear Solid Rising 2 ? Un projet inédit ? Ou peut-être rien du tout. Qu’attendez-vous de votre côté ?