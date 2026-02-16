Metal Gear Solid n'a pas encore fini de faire plaisir aux fans et annonce une nouvelle surprise qui devrait plaire à beaucoup de joueurs. Solid Snake est prêt à rejoindre un nouveau front.

Lors du dernier State of Play, la licence Metal Gear Solid a régalé les fans avec des annonces très attendues. Une nouvelle collection de remasters a été dévoilée et regroupe Metal Gear Solid 4 et Peace Walker, tandis qu'une importante mise à jour a été déployée pour le premier volume. En parallèle, on apprend que la franchise a une autre surprise qui devrait clairement plaire aux fans de la première heure également : la star de Metal Gear Solid rejoint un autre jeu ultra populaire et, pour une fois, c'est presque naturel.

Solide Snake s'invite dans un jeu ultra apprécié

Les collaborations sont désormais monnaie courante de nos jours, et il n'y a plus besoin de s'appeler Fortnite ou Call of Duty pour en profiter. L'une des licences qui en fait le plus également, c'est Rainbow Six Siege. On ne compte plus le nombre de skins disponibles aux couleurs d'autres licences comme NieR Automata ou encore Tomb Raider et Borderlands, pour ne citer qu'eux. C'est maintenant Metal Gear Solid qui va faire son entrée sur le jeu service, et cette fois, la collaboration est d'un tout autre niveau. On ne parle pas d'un skin, mais bel et bien d'un opérateur jouable et surtout permanent.

Oui, Solid Snake lui-même arrive dans Rainbow Six Siege avec son propre équipement et ses compétences uniques, comme l'a dévoilé Ubisoft lors du Six Invitational, qui s'est déroulé à Paris il y a peu. Pour ne rien perdre de l'ADN de Metal Gear Solid, Konami a fourni une bibliothèque de sons officiels et ce sera David Hayter, voix officielle de Snake pendant de très longues années, qui le doublera. En prime, les équipes d'Ubisoft ont bien fait les choses.

Metal Gear Solid x Rainbow Six Siege

Visuellement, Solid Snake est reconnaissable entre mille avec sa combinaison tactique et son bandeau iconique. Il s'agira d'un attaquant léger et mobile, tandis que son équipement sera lui aussi fidèle à la licence d'origine. Il pourra compter sur un fusil d'assaut F2, semblable à un Famas, ainsi qu'un PMR90A2. En arme secondaire, Snake aura son fidèle Tacit.45, le pistolet star de la licence Metal Gear Solid. Il pourra également transporter une charge de démolition et différentes grenades offensives ou tactiques. En gadget, il pourra également compter sur l'OSP Popuch, un radar portable unique qui rappellera celui de MGS, avec notamment le son iconique des alertes de détection.

Solid Snake arrivera à l'occasion du lancement de la saison 1 de l'année 11, l'Opération Silent Hunt. Elle devrait être lancée d'ici le 3 mars prochain. Pour fêter l'arrivée de Solid Snake, le jeu se mettra aux couleurs de Metal Gear Solid à travers un événement et des cosmétiques. Vous pourrez ainsi récupérer des pendentifs et des skins exclusifs, notamment un superbe skin Psycho Mantis. Tout devrait nous être dévoilé en détail prochainement.





Source : Ubisoft