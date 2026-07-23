Konami s'apprête à sortir une nouvelle compilation MGS, la Metal Gear Solid Master Collection Vol.2. Histoire que vous sachiez à quoi vous attendre, l'éditeur dévoile les performances visées.

En août prochain, les fans de la licence culte pourront redécouvrir deux jeux iconiques grâce à la Metal Gear Solid Master Collection Vol.2. 6 mois après la grande annonce, nous y sommes presque. Konami a donc décidé de mettre l'eau à la bouche des joueuses et des joueurs. L'éditeur japonais en dit plus sur les performances de cette compilation avec des images à l'appui.

Metal Gear Solid veut donner le maximum pour la Master Collection 2

Konami redonne enfin des nouvelles de la Metal Gear Solid Master Collection Vol.2, 6 mois après l'avoir présentée lors du State of Play de février. Vous allez ainsi pouvoir redécouvrir MGS 4 et Peace Walker dans les meilleures conditions à ce jour. Et pour cause, l'éditeur japonais vient de dévoiler les performances visées sur les deux épisodes de la compilation.

Évidemment, la technique pourra varier selon la plateforme. Mais, dans l'ensemble, que vous jouiez sur PS5, XBOX Series X ou PC, Metal Gear Solid Master Collection Vol.2 devrait tourner en 4K et à 60 FPS. En revanche, il faudra forcément faire quelques compromis pour la Series S et la Nintendo Switch 2. Quant à la première Switch, ne vous attendez pas à des merveilles. Pour résumer :

PC / PS5 / XBOX Series X : 4K et 60 FPS

: 4K et 60 FPS XBOX Series S : 1440p et 60 FPS

: 1440p et 60 FPS Nintendo Switch 2 : 1440p et 60 FPS en docké ou 1080p et 60 FPS en portable

: 1440p et 60 FPS en docké ou 1080p et 60 FPS en portable Nintendo Switch : 1080p et 30 FPS en docké ou 720p et 30 FPS en portable

Quels sont les jeux de la MGS Master Collection 2 ?

Konami a décidé de faire faire un tour d'horizon de sa célèbre licence d'infiltration avec les Master Collection. Ainsi, la prochaine compilation MGS prendra le relai du Vol.1 avec 2 jeux inclus :

Même si la Nintendo Switch reste le parent pauvre de ce portage current gen, la Metal Gear Solid Master Collection promet de faire revivre ces expériences vieilles de presque 20 ans sous leurs meilleurs attraits. Ce sera donc l'occasion pour les puristes comme les néophytes de plonger dans certains des épisodes les plus réussis de la saga à nos yeux.

Quand sortira la compilation Metal Gear Solid ?

Konami va bien vous occuper cet été. Metal Gear Solid Master Collection Vol.2 sortira le 27 août 2026. La compilation sera donc disponible sur PC, PS5, XBOX Series X|S ainsi que sur les Nintendo Switch 1 et 2.