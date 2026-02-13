En marge de l’annonce du Volume 2, Konami a annoncé le déploiement d’une dernière mise à jour pour le Volume 1 de la Master Collection de Metal Gear Solid lors du State of Play.

On peut le dire, hier soir était définitivement une grosse soirée pour PlayStation. Pendant plus d’une heure, la firme japonaise a en effet multiplié les annonces lors de sa dernière édition du State of Play, qui a fait l’objet de nombreuses surprises révélées à un rythme effréné. Un rythme auquel n’a pas manqué de contribuer Konami, présent durant l’événement pour nous en dire plus sur Silent Hill Townwall, annoncer Castlevania: Belmont’s Curse, mais aussi révéler de belles surprises aux fans de Metal Gear Solid.

La Master Collection de Metal Gear Solid s’offre une ultime mise à jour

Car oui, si les fans de la franchise d’Hideo Kojima ont enfin pu se délecter de l’annonce très attendue du Volume 2 de la Master Collection, qui réunira Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots, Peace Walker et enfin le spin-off Ghost Babel, ce n’était toutefois pas la seule information à retenir de cette belle et grande soirée. Konami en a également profité pour annoncer le lancement d’une ultime mise à jour pour le Volume 1, qui accueille donc dès aujourd’hui une série d’améliorations supplémentaires via sa version 3.0.0.

On parle alors notamment d’une amélioration de la résolution et des textures pour des titres comme Metal Gear Solid et Metal Gear Solid 3: Snake Eater, mais aussi de divers correctifs visant à peaufiner davantage l’expérience offert par la compilation. Sans oublier l’ajout de nouveaux paramètres de configuration pour la version PC, ou encore de nouveaux ajustements pour la version Nintendo Switch 2. Bref, autant dire qu’il y en a pour tout le monde donc, et que cela donne une très bonne raison d’y retourner avant l’arrivée du Volume 2.

Et les choses ne s’arrêtent pas là, puisque pour fêter l’événement comme il se doit, Konami a également annoncé le lancement d’une série de promotions, permettant d’obtenir les derniers jeux de la franchise à prix réduit. Il est alors plus précisément question d’une réduction de 30% sur le Volume 1 de la Master Collection, mais aussi d’une baisse de 50% pour Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, le remake du troisième opus sorti à l’été 2025. Enfin, un pack réunissant les deux jeux est par ailleurs proposé sur Steam, avec une réduction de 46%.

Source : Konami