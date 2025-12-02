Après des années de quasi-léthargie, Konami semble enfin décidé à dépoussiérer son catalogue. Comme beaucoup de ses licences cultes, ses franchises phares passent par la case remake. D’abord Silent Hill 2 l’an dernier, puis Metal Gear Solid Delta : Snake Eater cet été. Si la saga horrifique a pu se relancer avec un vrai nouveau jeu cette année, la situation est plus délicate pour Solid Snake et sa bande. Orpheline de son créateur, Hideo Kojima, la licence doit se réinventer seule, tout en veillant à ne pas froisser une communauté qui vénère le maître et sa vision. Alors, la question brûle les lèvres : peut-on espérer un vrai nouveau Metal Gear Solid sans la supervision de Kojima après l’échec cuisant de MGS Survive ?

Bientôt un nouveau Metal Gear Solid sans Kojima ?

Selon Noriaki Okamura, producteur actuel de la série, ce n’est pas impossible. Dans une interview pour Real Sound, il s’est confié sur l’avenir de la licence. Après Delta, la saga pourrait-elle s’ouvrir à de nouveaux jeux, comme Silent Hill l’a fait avec son univers étendu ? Rien n’est gravé dans le marbre, mais le futur de MGS pourrait combiner remakes et « nouveaux projets ». « Avec Metal Gear Delta, j’ai pu offrir l’occasion à un nouveau public de découvrir mon travail, donc j’aimerais continuer sur cette voie. Mais rien n’est encore décidé », explique-t-il.

Le producteur précise que si d’autres remakes voient le jour, la méthode appliquée à Delta ne sera pas universelle. Chaque épisode a sa propre identité et mérite une approche spécifique. Un Metal Gear Solid 4 Remake ne serait d’ailleurs pas à l’ordre du jour selon le producteur. En revanche, Konami semble bien décidé à poursuivre sur sa lancée avec la Metal Gear Master Collection Vol. 2. Plusieurs références à MGS4, MGS5 et Peace Walker ont en effet déjà été repérées dans les fichiers du premier volume. L’éditeur semble pour l’instant jouer la carte de la prudence tant que le spectre de Kojima plane toujours sur la franchise. Parce que finalement, nombreux sont les fans invétérés de la licence qui considèreraient que ce serait un affront à la licence.

