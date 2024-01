Une bonne surprise attend aujourd'hui les fans de Metal Gear Solid, et vous ne la soupçonnez peut-être pas. Néanmoins, ça devrait faire plaisir à certains fans.

Metal Gear Solid va régaler les fans dans les années à venir. On ne parle pas seulement du remake de MGS 3, mais également d'une potentielle refonte totale du premier opus. D'une manière générale, la franchise a encore de beaux jours devant elle, et on en a même la preuve aujourd'hui. Si vous aimez la licence, vous allez probablement être intéressé par ce qu'on va vous annoncer. Mais attention, ça concerne un jeu un peu particulier.

Metal Gear Solid débarque dans Fortnite

Notre star du jour n'est pas vraiment la série de jeux de Konami, mais plutôt Fortnite. Eh oui, ça peut être assez surprenant si vous ne suivez pas l'actualité autour du battle royale. On va donc procéder à une piqûre de rappel. Le 2 décembre dernier, le coup d'envoi de l'événement « Big Bang » a été donné. Il a ensuite laissé place au Chapitre 5 de la saison 1. Comme d'habitude, Epic Games en a profité pour annoncer l'ajout de nombreuses nouveautés dans l'expérience, comme des personnages inédits. Vous l'aurez compris, la figure emblématique de Metal Gear en fait partie.

Néanmoins, contrairement à Peter Griffin de Family Guy, il n'était pas encore sorti avant ce 23 janvier 2024. Il est finalement arrivé au cours de la journée. Ce sera bien un skin bonus, qu'il va tout de même falloir débloquer. En sachant que c'est uniquement accessible aux détenteurs du Battle Pass. Sinon, ce serait trop facile. Du coup, pour celles et ceux qui jouent à Fortnite, c'est le moment d'aller récupérer le costume de Solid Snake, et de tenter de décrocher des Top 1 avec. Il va sans dire que ça fera des heureux, et potentiellement des déçus qui ne s'intéressent pas à Metal Gear Solid.

Mais ce n'est pas la seule surprise au rendez-vous. Raiden, le protagoniste de Metal Gear Solid 2 et du spin-off Metal Gear Rising : Revengeance est également disponible. Il possède deux variantes, une avec un masque et l'autre sans. Les bonnes nouvelles s'enchaînent, et c'est un moyen comme un autre de patienter jusqu'à l'arrivée de MGS Delta. Toutefois, quelque chose d'autre se prépare dans l'ombre.

Un remake du 1 en approche ?

Comme on l'a dit plus haut, un remake du premier Metal Gear Solid n'est pas à écarter. Selon un leaker réputé, Konami est en train de plancher sur ce projet. Cette fameuse version du jeu sortirait sur les consoles de nouvelle génération. Bien évidemment, il n'y a aucune date de sortie à déclarer, mais ce serait en chantier depuis des années. Mieux encore, cette refonte serait l'une des plus ambitieuses pour les années à venir. Tout ça, c'est bien beau, mais est-ce qu'on peut faire confiance aux fuites ?

Il est important de regarder les faits. L'information nous vient du site espagnol Areajugones, qui déjà visé juste au sujet de leaks concernant le PS Plus. Ceci dit, il convient de prendre ce qui est dit avec des pincettes. En soi, on n'a pas de preuves à se mettre sous la dent. D'ailleurs, ce n'est pas compliqué d'en arriver à cette conclusion. Etant donné que le studio compte remettre au goût du jour Metal Gear Solid 3, pourquoi est-ce qu'il ne ferait pas pareil avec d'autres titres de la franchise ?