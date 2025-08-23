Metal Gear Solid Delta vient de sortir, et il regorge littéralement de secrets à découvrir. Les fans seront très certainement ravis de retrouver un Metal Gear Solid 3 dans son jus, mais en plus moderne, tandis que les nouveaux joueurs pourront le découvrir sans mal. L’une des forces de ce remake, c’est aussi d’embarquer tout le contenu possible et inimaginable, et il y a même un gros secret qui plaira à ceux qui attendent fermement Ninja Gaiden 4.

ATTENTION : cet article contient un spoiler important sur un secret que nous n’avons pas dévoilé lors du test.

Un gros secret de Metal Gear Solid Delta avec une belle surprise

Vous devez vous demander quel est le rapport entre Ninja Gaiden 4 et Metal Gear Solid Delta ? Pourtant, il y a bien un point commun entre les deux jeux : PlatinumGames.

Oui, le célèbre studio spécialisé dans les beat’em all a travaillé sur le nouveau Metal Gear. Alors, ils ne sont clairement pas à l’origine du chaotique système CQC, le combat rapproché de MGS Delta, et heureusement. Non, PlatinumGames a travaillé sur un secret que l’on ne peut débloquer qu’en terminant le jeu une première fois, ou en faisant une petite manipulation à un moment précis du jeu.

PlatinumGames a en effet chapeauté un mini beat’em all secret, une revisite de la démo Guy Savage que l’on pouvait retrouver dans le jeu d’origine sur PS2. Il s’agit d’un court mini-jeu dans lequel on affronte avec rage des hordes de créatures dans un cauchemar que fait Snake. Pour accéder à ce mini-jeu, vous avez deux solutions.

La première consiste simplement à terminer le jeu une première fois, peu importe la difficulté. Vous aurez alors accès au mini-jeu depuis le menu principal, juste sous la chasse aux singes d’Ape Escape.

La seconde méthode se fait en plein jeu, peu après la séquence de torture à Groznyj Grad. Une fois de retour en cellule, sauvegardez votre partie, puis rechargez votre partie directement. Une séquence vous lancera alors le mini-jeu Le Cauchemar de Snake. Un secret très sympa et une belle surprise de la part de PlatinumGames, que l’on retrouvera prochainement sur Ninja Gaiden 4. D’ailleurs, pour rappel, ce n’est pas la première fois que le studio touche à la licence Metal Gear, puisqu’on lui doit aussi l’excellent Metal Gear Rising: Revengeance, sorti sur PS3 et Xbox 360, un beat’em all brutal dans lequel on incarne Raiden. Une vraie réussite à l’époque.