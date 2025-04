Dans le genre de l'infiltration, la licence Metal Gear Solid fait office de modèle. Entre son ambiance unique et ses scénarios tout aussi complexes d'opus en opus, c'est même devenu un pilier de l'histoire du jeu vidéo. Nul doute, dès lors, que le remake du troisième opus est très attendu des fans. On peut même dire que ces derniers vont être gâtés en 2025. En plus de la sortie de ce nouveau jeu, un autre événement exceptionnel va marquer leur année.

Un événement légendaire pour Metal Gear Solid

Il a visiblement été décidé que vous n'auriez pas suffisamment votre dose de Metal Gear Solid pour l'année avec la sortie du remake de MGS 3. De fait, à la grande surprise, un événement de taille s'annonce pour l'automne prochain. Que les plus fervents fans se préparent, car c'est véritablement à eux que à ça s'adresse.

Le réputé Royal Albert Hall de Londres (Angleterre), accueillera pour la première un événement dédié à la saga de Konami. Il s'agit du Metal Gear in Concert, soit une soirée vous invitant à revivre les moments cultes de la saga en musique grâce à l'interprétation du Royal Philharmonic Concert Orchestra, dirigé par Nicholas Buc.

Cet hommage grandiose convoquera la force de l'OST de Metal Gear Solid sur scène. Ce sera l'occasion de redécouvrir en live des morceaux emblématiques comme “Encouter”, “Father and Son” ou encore “The Best if Yet to Come”. Qui plus est, chacun sera accompagné par des images des jeux projetées sur grand écran. Voilà qui garantit une immersion totale dans l'univers conçu par Hideo Kojima.

Cerise sur le gâteau, le concert Metal Gear Solid conviera des figures iconiques de la licence. Ainsi, l'actrice et chanteuse Donna Burke, connue pour être la voix de l'iDROID sera présente. Elle montera sur scène pour interpréter “Heavends Divide”, la chanson de MGS Peace Walker. Ce ne sera pas la seule invitée de marque, car Stefanie Joosten, qui joue Quiet dans MGS Phantom Pain, sera elle aussi de la partie.

Metal Gear in Concert vous donne donc rendez-vous le samedi 1er novembre 2025, au Royal Albert Hall de Londres. Deux prestations sont prévues ce jour-là : une à 14h30, puis une seconde à 19h30 (heure locale). Puisqu'il s'agit d'un événement exceptionnel, les places risquent de partir très vite.