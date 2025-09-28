Le Tokyo Game Show 2025 continue de livrer son lot de surprises. Parmi elles, une annonce autour d’une licence culte a particulièrement retenu l’attention des joueurs. Une nouvelle qui devrait réjouir les fans de longue date.

Le Tokyo Game Show 2025, bien que moins massif que le Summer Game Fest ou la Gamescom, reste un rendez-vous incontournable, surtout pour les productions japonaises. Et justement, ce qui nous intéresse aujourd’hui concerne l’une des licences les plus appréciées d’entre elles : Metal Gear Solid.

Des remasters attendus depuis longtemps pour Metal Gear Solid

Les fans de Snake peuvent souffler : Konami a enfin levé le voile sur un projet qui faisait l’objet de rumeurs depuis plusieurs mois. À l’occasion du Tokyo Game Show 2025, le producteur Noriaki Okamura a confirmé que Metal Gear Solid : Master Collection Vol. 2 est bel et bien en production. Une nouvelle qui devrait ravir les passionnés de la licence, toujours très attachés à ses épisodes les plus marquants.

Après la sortie du premier volume l’an dernier, beaucoup espéraient une suite regroupant d’autres morceaux d’histoire vidéoludique. C’est désormais chose faite : ces nouveaux MGS ne sont pas inédits, mais bel et bien des remasters d’aventures cultes qui ont façonné la légende de la saga... Si la liste complète n’a pas encore été dévoilée, les fans spéculent déjà sur la présence de Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots, un titre mythique sorti en 2008 et jusqu’ici resté coincé sur PS3.

Encore un peu de patience

Okamura n’a pas donné de calendrier précis, mais il a tenu à rassurer : le projet Metal Gear Solid « avance correctement » et l’équipe souhaite proposer une compilation « agréable et fidèle ». Le producteur a reconnu que l’attente pouvait sembler longue, mais a demandé aux joueurs de patienter encore un peu avant d’avoir plus de détails concrets.

Konami n’a pas seulement parlé de la collection. Metal Gear Solid Delta: Snake Eater continue de recevoir des mises à jour techniques, avec notamment de nouvelles options de performances sur PS5 Pro et un support de la résolution 21:9. Son mode multijoueur inédit, Fox Hunt, sera lancé le 30 octobre prochain. Cette expérience PvP à 12 joueurs misera sur la coopération en duo et promet des affrontements stratégiques.

Enfin, Okamura a confié qu’il rêverait de travailler un jour sur un remake du tout premier MGS, tout en reconnaissant qu’il s’agirait d’un défi colossal. De quoi laisser penser que Konami prépare le terrain pour d’autres projets autour de la licence. En attendant, les joueurs peuvent déjà se réjouir : la Metal Gear Solid Master Collection Vol. 2 est bel et bien en route, et elle marquera le grand retour d’épisodes cultes dans une version modernisée.

Source : Okamura