Konami dépoussière ses licences depuis quelque temps et ce n'est pas près de s'arrêter. Présent pour le premier gros State of Play 2026, l'éditeur est venu faire plusieurs annonces de taille concernant Metal Gear, l'une des franchises qui revient en force avec Silent Hill.

Deux excellents Metal Gear Solid reviennent, c'est officiel !

Metal Gear 3 Remake n'est pas si loin, mais Konami ne se détend pas pour autant, bien au contraire. L'éditeur vient d'annoncer deux nouveaux remasters compilés dans la MGS Collection Volume 2. Les heureux élus sont Metal Gear Solid 4 Guns of Patriots et MGS Peace Walker, tous deux sortis respectivement sur PS3 et PSP à l'époque. MGS 4 nous fait incarner un Snake vieillissant devant affronter de nouvelles menaces et des technologie de pointe en plein champs de bataille tandis qu'un énième complot menace le monde. Metal Gear Solid Peace Walker quant à lui nous fait découvrir le passé de Big Boss, bien avant les évènements de Outer Heaven. Comme pour la première collection, les jeux reviendront en version remasterisée avec une tonne de bonus à déverrouiller pour les plus grands fans de la franchise. Toutefois, Konami semble avoir appris de ses erreurs et devrait offrir un portage de meilleure qualité. D'ailleurs, la seconde grosse annonce va dans ce sens et concerne les précédents remasters de Metal Gear.

Une ultime mise à jour pour la première collection

En plus d'une nouvelle collection, les premiers remasters de Metal Gear passent sur la table des opérations. Konami a annoncé une grosse mise à jour, notamment pour MGS 1 et MGS 3. Les jeux profiteront ainsi de graphismes améliorés, un patch très attendu par les joueurs. Le changement est clair, les texture sont plus fine et détaillé, notamment sur le premier MGS qui en avait grandement besoin. Cerise sur le gâteau, la mise à jour est dispo dès aujourd'hui sur tous les supports et évidement, elle est totalement gratuite.