Ça fait déjà 10 ans qu’est sorti Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain, dernier épisode de la licence à avoir été chapeauté par Hideo Kojima. Alors que MGS 3 Remake arrive à grand pas, c’est bien MGS 5 qui tire la couette une dernière fois en accueillant une nouveauté inattendue et pourtant géniale que l’on doit à la communauté de fans.

Une nouvelle fonctionnalité arrive dans Metal Gear Solid 5 grâce à la communauté

Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain est le premier jeu de la licence à épouser la formule de l’open world. On peut alors s’adonner à nos missions comme ça nous chante et même récupérer des éléments pour notre fameuse Mother Base. L’une des grandes forces du jeu est notamment à proposer des bases militaires, bastions et autres forteresses gardées très intéressantes à infiltrer. Et ce grâce à un level design malin et une IA évolutive qui n’hésite pas à augmenter la sécurité avec plus d’hommes ou de moyens technologiques pour éviter d'autres intrusions. Entrer en douce pourrait alors devenir plutôt compliqué, mais des petits malins ont résolu ce genre de problème avec l’ajout d’un mode coopératif maison.

La communauté de fans ne cessera jamais de surprendre son petit monde et les amoureux de Metal Gear Solid 5 n’ont pas chômé. Un développeur amateur, Unknow321, propose depuis peu un mod gratuit permettant de jouer au jeu en coopération. Il précise toutefois que le développement est difficile et qu’il y a encore pas mal de problèmes. Il espère qu’en publiant son mod en l’état, des solutions pourront être trouvées plus facilement. Pour l’heure, si le mod n’est que semi-fonctionnel, il a le mérite de proposer une expérience amusante et une base solide pour la suite. Si ça vous intéresse de tester ça vous-même, vous le retrouverez sur la page Github du développeur. On vous laisse aussi ici un petit aperçu de ce que ça donne en jeu.

source : github