En amont de sa sortie ce 28 août, Metal Gear Solid 3 Remake s'est infiltré dans le State of Play avec un nouveau trailer explosif et plein de surprises.

Après The Elder Scrolls 4 Oblivion Remastered, Virtuos Games nous revient déjà ce mois d'août, avec cette fois le particulièrement surveillé Metal Gear Solid 3 Remake. À l'occasion du State of Play estival juste avant le Summer Game Fest 2025, Snake nous montre encore ce qui nous attend dans cette revisite du chef d'œuvre original sur l'Unreal Engine 5, avec quelques surprises en plus.

Metal Gear Solid 3 Remake se glisse dans la jungle du State of Play

Il ne reste plus beaucoup de temps à attendre avant de voir revenir Snake dans Metal Gear Solid 3 Remake. Histoire de mettre l'eau à la bouche des fans, ou pour faire découvrir le titre à de nouveaux venus, Konami et Virtuos nous réservaient une nouvelle bande-annonce spéciale State of Play. Nous pouvons ainsi y voir un peu plus le jeu en action, avec un nouvel aperçu de ce que ce Remake sous Unreal Engine 5 a dans le ventre.

En plus de séquences de gameplay de l'histoire principale, ainsi que des cinématiques présentant certains des boss iconiques du jeu original, ce trailer de Metal Gear Solid 3 Remake en profite également pour nous présenter quelques surprises qui nous attendent. Parmi elles, le fameux mini-jeu en lien avec Ape Escape. Nous avons également droit à un petit extrait du mode multijoueur qui sera inclus dans le Remake.

Voici donc un programme bien chargé qui nous attend pour ce retour de MGS 3 sur le devant de la scène. Rendez-vous donc ce 28 août 2025 sur PS5, mais aussi PC et Xbox Series. Prêts à repartir en mission dans la jungle ?

Source : PlayStation sur YouTube