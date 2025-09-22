Vous avez aimé retrouver Metal Gear avec le remake de Metal Gear Solid 3: Snake Eater ? Alors vous serez assurément heureux d’apprendre que cela pourrait bien n’être que le début.

On peut le dire : après de nombreuses années d’errance, le grand retour tant attendu de Konami semble plus que jamais se consolider. En effet, après le remake de Silent Hill 2 l’an dernier, l’éditeur vient tout juste d’enchaîner les sorties de Metal Gear Solid Delta: Snake Eater et Silent Hill f qui, dans un cas comme dans l’autre, sont plus ou moins couronnées de succès. Car si le remake de Metal Gear Solid 3 n’a pas échappé à quelques couacs, il a tout de même réalisé de très beaux scores, qui semblent déjà inspirer la compagnie pour la suite.

D’autres remakes en approche après Metal Gear Solid 3 ?

C’est en tout cas ce que l’on peut déduire d’un sondage partagé auprès des joueurs japonais, qui ont été invités par Konami à voter pour les opus de Metal Gear qu’ils aimeraient possiblement voir revenir sous forme de remake après Metal Gear Solid 3. Et sans surprise, quasiment tous les épisodes sont alors proposés en guise d’option, du premier Metal Gear sorti en 1987 au Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain sorti en 2015, qui reste à ce jour le dernier opus original de la série à avoir été conçu. Car tous les fans vous le diront : Metal Gear Survive n’existe pas.

Autant dire que c’est plutôt bon signe, donc, car cela ressemble à s’y méprendre à une belle prise de température de la part de l’éditeur. Après tout, à l’instar de Capcom, ce dernier n’a jamais fermé la porte à l’idée de produire d’autres remakes. Au contraire. Avant même la sortie de celui de Metal Gear Solid 3, Konami a ouvertement laissé entendre que si le succès était au rendez-vous, d’autres épisodes pourraient suivre derrière. Comme pour Silent Hill, dont la production d’un remake du premier opus a aujourd’hui été officialisée.

Et avec plus d’un million d’exemplaires écoulés en l’espace d’une journée pour un Metascore de 85/100, Metal Gear Solid 3 Remake semble bien parti pour s’inscrire dans les pas de Silent Hill 2 sur la route du succès. D’autant plus que Konami n’en a pas encore tout à fait terminé avec le jeu. Cet automne doit également sortir Fox Hunt, le nouveau mode multijoueur du titre, dont on devrait possiblement entendre parler dès cette semaine lors du Tokyo Game Show. De quoi remettre un bon coup de projecteur sur le jeu, donc, et peut-être accentuer davantage encore son succès.

Source : Konami