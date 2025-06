Metal Gear Solid 3 Remake entend faire plaisir aux fans du chef d'œuvre original, et une récente déclaration de son producteur le prouve une fois de plus.

Attendu le 28 août 2025, Metal Gear Solid 3 Remake devrait donner une bonne cure de jeunesse au titre original sorti en 2004 grâce à une refonte complète sur l'Unreal Engine 5. Pour autant, ce Remake entend garder intact ce qui a fait le charme de Snake Eater, notamment s'agissant de son contenu annexe. Dans la dernière vidéo Production Hotline dédiée à la célèbre franchise de Konami, son producteur Yuji Korekado le confirme encore.

Un théâtre de nostalgie pour Metal Gear Solid 3 Remake

Pour rappel, c'est à Virtuos qu'on doit Metal Gear Solid 3 Remake. Comme ce qu'il a fait pour The Elder Scrolls 4 Oblivion Remastered, l'idée du Remake de Snake Eater est donc d'offrir un important lifting graphique, sans dénaturer l'authenticité de l'expérience originale, mis à part quelques modernisations du gameplay. On devrait notamment y retrouver du contenu annexe emblématique du chef d'œuvre de 2004, dont le mini-jeu Ape Escape, mais aussi le tout nouveau Fox Hunt, un mode en ligne qui s'inspire de Metal Gear Online.

Parmi ces éléments, on retrouvera aussi dans Metal Gear Solid 3 Remake le Secret Theater, une collection de scènes cinématiques avec des gags en plus, à collecter sur les différents ennemis du jeu. Cette fonctionnalité devrait de son côté conserver les graphismes de l'époque, et non passer par la case Unreal Engine 5. Son producteur, Yuji Korekado, a confirmé la chose dans la dernière vidéo Production Hotline dédiée à la franchise, que vous pouvez voir ci-dessous dans son intégralité.

« On doit cette décision au directeur des cinématiques du jeu original. Selon lui, les gags du Secret Theater sont plus iconiques en gardant les graphismes de l'époque. Au lieu de refaire ces vidéos avec les graphismes de Metal Gear Solid 3 Remake, nous avons donc décidé de garder les anciennes. Nous en avons toutefois fait de nouvelles, avec cette fois le nouveau moteur ». Ainsi, les fans du jeu originaux ne seront pas dépaysés outre mesure, mais les collectionneurs les plus acharnés auront de nouvelles raisons de partir à la chasse aux cinématiques.

Source : Konami sur YouTube