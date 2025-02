Un peu avant l'heure, le PlayStation Store a par inadvertance vendu la mèche s'agissant de Metal Gear Solid 3 Remake. Un trailer probablement réservé pour le prochain State of Play y a leaké et en a révélé la date de sortie, ainsi que le retour d'une fonctionnalité particulièrement populaire du légendaire jeu original. On vous transmet tout cela par Codec.

Metal Gear Solid 3 Remake va singer son illustre modèle original

Après le très bon Silent Hill 2 Remake assuré par Bloober Team en octobre 2024, c'est au tour de Metal Gear Solid 3 Remake, cette fois par Virtuos, de redonner du poil de la bête à Konami. D'après le trailer récemment leaké sur le PlayStation Store, le Snake original nous donne rendez-vous le 28 août 2025 pour retourner dans la jungle à la sauce Unreal Engine 5 sur PC, PS5 et Xbox Series. En plus de la date de sortie, le trailer a également révelé le retour d'un mode particulièrement apprécié sur le jeu original : Snake vs Monkey.

Il s'agit pour la petite histoire d'un mini-jeu présent sur le titre sorti en 2004. Nous y contrôlons donc Snake, et sa mission est de capturer les iconiques singes de la franchise Ape Escape. Pour cela, notre agent peut compter sur le camouflage Banane et divers gadgets tranquillisants. Terminer ce mini-jeu débloquait par ailleurs des éléments pour l'histoire principale. Comme l'indiquait le trailer leaké, nous pourrions donc le retrouver sur Metal Gear Solid 3 Remake à sa sortie en août prochain.

Reste cependant à voir si ce mode sera exclusif à la version PlayStation du jeu ou non. Il convient par ailleurs de noter que, d'après un autre leak sur 4Chan, Ape Escape 3 et une version améliorée du 2 arriveraient en ce mois de février 2025 sur le PS Plus Premium. Cela tendrait donc à indiquer que Sony entend redonner sa chance à une de ses franchises les plus iconiques, mais oubliée depuis bien des années. Le retour du mini-jeu Snake vs Monkey sur Metal Gear Solid 3 Remake est un signe parmi tant d'autres d'une telle initiative.

