Prochaine grosse sortie de l’année à venir le 28 août prochain, Metal Gear Solid 3 Remake, ou Delta, risque de faire beaucoup de bruit à sa sortie. Outre le fait que c’est le remake d’un jeu culte, c’est surtout celui d’une personnalité quasi intouchable : Hideo Kojima, et ce dernier ne fait évidemment pas partie du projet. MGS 3 Remake prend donc de très gros risques et les développeurs en sont parfaitement conscients. La tension est palpable, mais le jeu reste très prometteur. Les premiers aperçus sont plus que rassurants et des nouveautés sont également attendues, notamment un mode multijoueur inédit qui s’annonce très amusant sur le papier. Seulement voilà, une mauvaise surprise va venir gâcher la fête…

Metal gear Solid 3 Remake aura un mode multi plutôt prometteur

Le mode multijoueur de Metal Gear Solid 3, nommé Fox Hunt, proposera aux joueurs de participer à des matchs à mort particuliers puisqu’il faudra utiliser à bon escient toutes les spécificités du jeu, à commencer par son système de camouflage. Dans MGS 3 premier du nom, le camouflage avait une importance capitale. Se cacher au sol, dans la boue ou les hautes herbes, pouvait littéralement nous sauver la peau. Dans Metal Gear Solid 3 Remake, il en sera de même et ça devrait même aller encore plus loin.

On a pu le voir dans les différentes présentations, les camouflages sont encore plus poussés que par le passé, et c’est tant mieux. Fort de cette évolution de gameplay, les développeurs ont pensé à un mode multijoueur qui pourrait tirer parti de ces nouveautés ainsi que des éléments de survie, c’est là qu’est né Fox Hunt, sorte de cache-cache mortel où la furtivité sera l’essence même de l’expérience.





Le jeu ne sortira pas complet

Il y a clairement de quoi saliver sur le papier, mais pour tester tout ça il va falloir attendre un moment. Alors que l’on aurait pu penser que le mode de jeu sortirait en même temps que Metal Gear Solid 3 Remake, il n’en est rien. Le multijoueur Fox Hunt ne sera disponible que plus tard cet automne. Une déception qui a de quoi surprendre, mais aussi inquiéter. En règle générale, ce n’est pas spécialement une bonne idée de proposer ce genre de contenu en décalage.

Si ça a réussi à certains jeux comme GTA 5 par exemple, ce n’est clairement pas le cas pour d’autres, comme les Resident Evil par exemple. Est-ce une volonté du studio pour les joueurs qui profitent en amont du mode solo, ou est-ce que le mode n’e st pas terminé ce qui pourrait être inquiétant ? Nous ne le saurons qu’à la sortie des deux parties. Pour l’heure, on attend Metal Gear Solid 3 Remake le 28 aout prochain sur PS5, Xbox Series et PC.

source : metal gear solid delta officiel