Pour les passionnés d'infiltration, d'action ou encore de scénarios chargés en rebondissements, Metal Gear Solid est une licence incontournable. Lors de sa sortie sur PS1, le premier MGS frappe un grand coup sur le marché du jeu vidéo. S'ensuivent quatre épisodes numérotés tous marquants. Même si les deux derniers en date sont reconnus pour leur qualité, les trois premiers Metal Gear Solid semblent profiter d'une bien plus grande popularité. Logique que les rumeurs de remakes tournent autour de ces opus. A priori, la sortie de Metal Gear Solid 3 Remake est la plus probable.

Les joueurs Xbox devraient aussi profiter de Metal Gear Solid 3 Remake

Ces derniers jours, des rumeurs indiquent que Metal Gear Solid 3 Remake pourrait être annoncé lors d'un PlayStation Showcase fin mai (l'événement n'a pas encore été officialisé). Jez Corden (WindowsCentral), source plutôt fiable dans le milieu, indiquait que Sony et Konami avaient conclu un accord pour que le titre sorte exclusivement sur PS5. Une nouvelle qui avait logiquement déçu les possesseurs de consoles Xbox et de PC surpuissants. Finalement, dans son podcast "Xbox Two podcast", Jez Corden revient sur ses propos. Finalement, ce remake de MGS 3 ne serait qu'une exclusivité PS5 temporaire.

J'ai entendu dire que PlayStation avait une sorte de deal d'exclusivité avec Konami pas seulement pour Metal Gear Solid, mais aussi pour Silent Hill et Castlevania. Je n'ai pas publié d'article sur Windows Central, car je n'étais pas sûr à 100 %, mais je suis presque certain que PlayStation aura une sorte d'exclusivité autour de ces trois jeux. Mon interprétation initiale est que l'exclusivité pourrait être temporaire. Au moins pour Metal Gear Solid 3 Remake, qui pourrait bien être multiplateformes. Ce partenariat pourrait concerner le marketing, un DLC ou une exclusivité temporaire. C'est donc possible qu'il arrive sur Xbox.

Voilà de quoi rassurer les joueurs Xbox Series et PC. Désolé pour les possesseurs de Nintendo Switch, mais difficile d'imaginer que ce remake paraisse sur la machine. Dans son podcast, Corden reviendra également nous donner des informations sur le prochain gros Xbox Showcase de Microsoft. Et ça promet.

PlayStation et Konami main dans la main depuis le premier MGS

Malgré tout, il convient de prendre les propos de Jez Corden avec des pincettes tant que rien n'est officialisé, comme d'habitude. Ce qui paraît quasiment certain, c'est que Metal Gear Solid 3 Remake sortira bien sur PS5. L'histoire d'amour entre la série créée par Hideo Kojima et PlayStation dure depuis le premier Metal Gear Solid. Le jeu culte était sorti sur PS1 deux ans avant son arrivée sur PC. Au début des années 2000, les joueurs PS2 ont eu droit à Metal Gear Solid 2 un an avant les autres. Metal Gear Solid 3 : Snake Eater, lui, n'est sorti que sur la deuxième console de salon de Sony (hors remasters). Enfin, à l'heure actuelle, l'opus qui conclut l'histoire de Solid Snake, MGS 4, est exclusivement disponible sur PS3.