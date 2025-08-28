Pour son grand retour sous le feu des projecteurs, Metal Gear Solid 3 Remake s’accompagne de nombreux problèmes techniques à son lancement. Heureusement, Konami est déjà sur le coup.

Fans de Metal Gear Solid, le grand jour est enfin arrivé ! Après dix longues années d’absence, qui ont simplement été marquées par la sortie d’un Metal Gear Survive qu’on préfère oublier et d’une sympathique Master Collection Vol.1, la célèbre licence de Konami fait enfin son grand retour avec Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, remake du cultissime Metal Gear Solid 3. Une sortie très attendue par des millions de joueurs donc, qui ne se passe toutefois pas totalement comme prévu. Et pour cause, des problèmes sont déjà signalés pour le lancement.

Metal Gear Solid 3 Remake est déjà victime de problèmes

En effet, si la sortie du remake de Metal Gear Solid 3 est officiellement prévue pour aujourd’hui, certains joueurs ont d’ores et déjà pu bénéficier d’un accès anticipé de 48h au titre de Konami. L’occasion alors pour eux de constater la présence de nombreux problèmes techniques, qui ont immédiatement été remontés au studio afin qu’ils puissent être corrigés. « Nous avons reçu de multiples signalements concernant des problèmes se produisant dans Metal Gear Solid Delta: Snake Eater » indiquent ainsi les développeurs dans un communiqué.

« Notre équipe est actuellement en train d’enquêter sur les causes et de travailler sur un patch pour résoudre les problèmes. Une fois que le patch sera complet, nous commencerons à le déployer par étapes et vous fournirons une mise à jour aussi tôt qu’il sera prêt à sortir ». Et si, d’aventure, vous aviez prévu de vous lancer dans le remake de Metal Gear Solid 3 dès aujourd’hui, voici donc la liste de l’ensemble des problèmes identifiés à ce jour :

L’exécution d’une attaque supplémentaire au couteau de survie après une série d’attaques consécutives pour obtenir de la nourriture peut entraîner un plantage du jeu.

Le fait de retirer la casquette de crocodile de l’écran de survie alors qu’elle est équipée peut provoquer un plantage du jeu.

Collecter de la nourriture lorsqu’un crocodile affamé se trouve à proximité peut entraîner un plantage du remake de Metal Gear Solid 3.

Passer d’une roulade à une position pour ramper peut entraîner le flottement du personnage dans l’air.

Dans les zones où la caméra passe en mode Intrusion, les mouvements des personnages peuvent être limités.

L’ouverture de la fenêtre de radio dans certaines conditions peut entraîner un plantage du jeu.

Malheureusement, Konami n’est actuellement pas en mesure de déterminer à quel moment précisément le patch en question pourra être déployé. « Mais cela prendra un peu de temps d’intégrer ces correctifs » précise toutefois le studio, avant de présenter ses plus plates excuses pour le dérangement occasionné. Il ne reste maintenant plus qu’à espérer que la plupart des joueurs de Metal Gear Solid Delta: Snake Eater seront épargnés par ces problèmes. Ou, dans le cas contraire, que la mise à jour arrivera aussi vite que possible.