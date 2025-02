À l'occasion du premier State of Play de l'année, Metal Gear Solid 3 Remake a officiellement annoncé sa date de sortie, prévue le 28 août 2025 sur PC, PS5 et Xbox Series. Celui-ci permettra de (re)découvrir le légendaire Snake Eater avec son plus beau camouflage grâce à l'Unreal Engine 5. Le moteur d'Epic Games est notoirement connu pour être assez gourmand, et on pouvait donc se demander ce qu'il faudra pour le faire tourner sur PC. Grâce à la page Steam du jeu, nous avons désormais une idée un peu plus claire sur la question.

Metal Gear Solid 3 Remake : PC Killer ?

C'est donc avec plusieurs mois d'avance que nous avons une première idée des specs PC requises pour profiter de Metal Gear Solid 3 Remake. À noter toutefois que les configurations affichées sur Steam sont généralement assez sommaires. Il faut en effet se contenter ici du minimum requis, et d'une configuration requise. Cela n'indique cependant aucunement dans quelles conditions le jeu tournera avec le matériel indiqué, dans quelle résolution, ou si des éléments comme le Ray Tracing sont pris en compte. Il faudra donc attendre de plus amples précisions de la part de Konami sur ces différents points.

Quoi qu'il en soit, la configuration minimale requise affichée sur la page Steam de Metal Gear Solid 3 Remake se montre relativement raisonnable. On parle en effet d'une carte graphique RTX 2060 SUPER, d'un processeur Intel i5 8600 ou AMD Ryzen 5 3600 et de 16 Go de RAM. À noter cependant que, pour l'heure, les GPU autres que NVIDIA sont exclus de l'équation, et que le jeu demandera 100 Go d'espace libre, de préférence sur un SSD.

S'agissant de la configuration recommandée, on passe à quelque chose de bien plus gourmand pour la carte graphique, avec une RTX 3080 minimum. La formule ne change pas trop niveau processeur, avec un Intel i7 8700K ou un AMD Ryzen 5 3600, ainsi que toujours 16 Go de RAM. Cela semble indiquer que Metal Gear Solid 3 Remake sera plus exigeant au niveau du GPU que du CPU. Vous trouverez en tout cas les specs PC détaillées ci-dessous, ainsi que via la page Steam du jeu.

Configuration PC minimale requise

Système d'exploitation : Windows 10, Windows 11 (64-bits requis)

12 Espace de stockage : 100 Go (SSD recommandé)

Configuration recommandée pour Metal Gear Solid 3 Remake

Système d'exploitation : Windows 10, Windows 11 (64-bits requis)

12 Espace de stockage : 100 Go (SSD recommandé)

Source : Steam