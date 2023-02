À quand l'annonce de Metal Gear Solid 3 Remake et du comeback de Castlevania après tous les bruits de couloir ? Dans les prochains mois...

Metal Gear Solid 3 Remake, un secret de polichinelle

Après Silent Hill 2 Remake et les nouveaux jeux, Konami aurait l'intention de dévoiler Metal Gear Solid 3 Remake. Une rumeur qui est émane de nos confrères de VGC et qui, au fil des semaines, semble se confirmer.

Selon le site britannique, cette revisite aurait été confiée à Virtuos Games, un studio chinois spécialisé dans les portages (Final Fantasy 10 / 10-2 HD, Batman : Return to Arkham...) et la créations d'assets pour des AAA (Horizon Forbbiden West, Demon's Souls, Star Wars Jedi Fallen Order...). Depuis les preuves s'entassent comme cette mention sur le profil LinkedIn d'un ancien développeur qui dit avoir travaillé sur le « remake d'un jeu d'action-aventure non annoncé ». Oui, c'est de l'infiltration mais passons.

Un second employé, Louis-Alex Boismenu (concept artist), s'est fait remarquer pour avoir laissé traîner le très imposant artbook The Art of Metal Gear Solid I-IV sur son bureau. Un objet qui a évidemment jeté de l'huile sur le feu. Enfin, pour enfoncer le clou, un membre de Reddit a découvert que Konami avait ajouté Virtuos à sa liste de clients. Si l'on se fie à d'autres détails glanés sur la toile, MGS 3 Remake serait disponible sur consoles et PC.

MGS 3 HD. Crédits : Shirrako.

MGS 3 et Castlevania présents à l'E3 2023

Dans son nouveau podcast, VGC réitère leurs propos et Metal Gear Solid 3 Remake pourrait être officialisé à l'E3 2023. Konami prévoirait également de divulguer un nouveau Castlevania lors de la grand-messe du jeu vidéo. Un titre qui n'a rien à voir avec le DLC Dead Cells.