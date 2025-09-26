Si vous avez un peu suivi les actualités autour du Tokyo Game Show 2025, alors vous le savez probablement déjà : le remake de Metal Gear Solid 3 a eu droit à un joli coup de projecteur lors de l’événement. En effet, un mois après sa sortie, Metal Gear Solid Delta: Snake Eater nous a enfin donné un premier aperçu de son futur mode multijoueur, Fox Hunt, qui enrichira l’expérience d’une façon tout à fait inédite dès le 30 octobre prochain. Et après les premières révélations d’hier, d’autres éléments ont finalement été mis au jour par Konami.

De nouveaux détails pour le mode multi de Metal Gear Solid 3 Remake

Car oui, si le site officiel de Metal Gear Solid Delta nous avait déjà permis de découvrir les premières informations majeures concernant ce nouveau mode, le panel tenu par les développeurs lors du salon japonais nous a également permis d’en apprendre davantage sur Fox Hunt. Par exemple, il a notamment été révélé que le système d’équipement du mode multijoueur est une évolution directe de celui de Metal Gear Survive, qui était déjà lui-même une évolution de celui de Metal Gear Solid 5 avant lui.

De même, Virtuos a confirmé que Fox Hunt proposera bien plus de camouflages que dans la campagne de Metal Gear Solid 3, qu’il sera alors possible d’acquérir sous forme de récompenses au fur et à mesure de la progression. Point intéressant, le costume Ghillie, très utile pour se fondre dans le décor, sera une évolution du système OctoCamo de Metal Gear Solid 4, ce qui rendra les joueurs particulièrement difficiles à débusquer. Et dans le cadre d’une expérience comme Fox Hunt, il s'agit évidemment d'un atout non négligeable.

Car comme annoncé par les développeurs lors du panel, jouer de manière agressive aura davantage tendance à mettre les joueurs en difficulté qu’autre chose. Avec Fox Hunt, l’idée est plutôt de mettre l’accent sur la discrétion, à un tel point qu’il sera tout à fait possible de remporter une partie sans jamais toucher personne. En sachant que, pour l’anecdote : comme il s’agit d’un programme de recrutement pour rejoindre l’unité FOX, aucun joueur n’est réellement tué au cours d’une partie. Il s’agit simplement d’une neutralisation, ce qui explique l’absence de sang.

Deux modes annoncés

Voilà qui nous en apprend un peu plus sur le mode multijoueur du remake de Metal Gear Solid Delta qui, rappelons-le, proposera deux modes de jeu : « Capture de Survie » et « Intrusion de Survie ». Dans le premier, l’objectif sera alors de sécuriser des Kerotans se faisant de plus en plus rares au fil de la partie. Le second, quant à lui, ressemblera quelque peu à un Battle Royale au cours duquel l’objectif sera de rester dans une zone se réduisant progressivement. Naturellement, l’accès à Fox Hunt sera gratuit pour l’ensemble des possesseurs du remake de Metal Gear Solid 3.

Source : ResetEra