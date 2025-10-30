Metal Gear Solid 3 Remake veut faire plaisir aux joueurs en offrant du contenu supplémentaire qui, cerise sur le gâteau, est entièrement gratuit. Une aubaine pour se replonger dedans une nouvelle fois.

Konami vient de déployer une mise à jour importante pour Metal Gear Solid Delta: Snake Eater. Numérotée 1.002.001, celle-ci marque un tournant pour le remake, avec l’arrivée très attendue d’un mode multijoueur en ligne baptisé Fox Hunt.

Du contenu gratuit pour Metal Gear Solid 3 Remake

Ce mode gratuit de Metal Gear Solid 3 Remake est « Fox Hunt » propose aux joueurs de s’affronter en ligne dans des missions mêlant furtivité et tension, fidèle à l’esprit de la série. Konami reste discret sur les détails précis du gameplay, mais le studio promet une expérience taillée pour les vétérans comme pour les nouveaux venus. Les premiers retours indiquent une structure proche d’un mode traque, où des agents doivent se dissimuler ou éliminer leurs cibles selon leur rôle. Cette initiative rappelle les expériences multijoueurs des anciens volets, notamment Metal Gear Online, mais adaptée aux standards actuels, avec des cartes plus vastes et des mécaniques modernisées.

Outre le multijoueur, cette mise à jour de Metal Gear Solid 3 Remake apporte une série d’ajustements techniques appréciables. Le jeu prend désormais en charge le format 21:9, ce qui ravira les possesseurs d’écrans ultra-larges. Konami précise cependant que certaines cinématiques et menus resteront en 16:9, pour des raisons de compatibilité.

Les joueurs peuvent aussi désormais verrouiller la distance de la caméra en mode “New Style”, une option qui facilite la lisibilité des combats et de l’exploration. Autre ajout discret mais pratique : un outil interne permettant d’afficher la configuration système utilisée, idéal pour le diagnostic ou le support technique.

Des corrections et optimisations attendues

La version 1.002.001 de Metal Gear Solid 3 Remake corrige plusieurs soucis identifiés depuis la sortie du jeu. Konami évoque une meilleure stabilité générale, des problèmes de musique de fond résolus pendant certaines cinématiques, ainsi qu’un ajustement du calage audio entre les actions du joueur et la bande-son.

Quelques anomalies spécifiques de Metal Gear Solid 3 Remake ont aussi été traitées, comme un bug empêchant Raikov d’exécuter certaines actions dans des conditions précises. Enfin, le patch s’accompagne d’une série de petites corrections générales, sans que le studio n’entre dans le détail.

Source : Konami