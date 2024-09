Xbox est au Tokyo Game Show et le fait savoir en ouvrant sa conférence par une belle vidéo de Metal Gear Solid 3 Remake, l’une des sorties les plus attendues à venir.

Konami a décidé de dépoussiérer ses plus grosses licences, Silent Hill et Metal Gear Solid. Si Silent Hill 2 Remake lancera les hostilités, MGS 3 Remake devrait confirmer l’essai. Malheureusement, on n'a toujours pas de date de sortie, mais on en prend encore plein les mirettes.

Metal Gear Solid 3 Remake nous en met encore plein les yeux

Le jeupromet d’être extrêmement fidèle à l'œuvre d’origine, les développeurs ont bien insisté là-dessus, mais il y aura également de très nombreuses nouveautés. Le gameplay sera bien évidemment modernisé pour se rapprocher des standards, mais ce sont surtout les graphismes qui vont changer du tout au tout dans Metal Gear Solid 3 Remake.

Il faut dire que le jeu d’origine date d’il y a un petit moment déjà puisqu’il est sorti en 2004. Oui, ça fait déjà 20 ans, ça ne nous rajeunit pas.

Si l’œuvre est culte à bien des niveaux, et compte le rester, elle a tout de même sacrément vieilli. Il suffit de jeter un œil à la Metal Gear Solid Collection Vol.1 pour s’en rendre compte et pourtant, il s’agit là de la version HD du jeu.

Quoi qu’il en soit, MGS 3 Remake prendra le chemin de nos consoles Xbox Series, PS5 et PC dans les prochains mois, mais on n'a toujours pas de date précise. La priorité est laissée à Silent Hill 2 Remake pour le moment, mais le jeu nous partage tout de même un nouvel aperçu depuis le TGS 2024 et les fans vont être très contents de ce qu’ils vont voir. Il y a une petite surprise à la toute fin.