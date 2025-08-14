Alors que Metal Gear Solid 3 Remake va enfin débarquer dans la jungle ce 28 août 2025 sur PC, PS5 et Xbox Series, il n'arrivera pas seulement avec l'histoire principale impliquant le Snake original qui deviendra ensuite Big Boss. Ce Remake réalisé par Virtuos disposera également du célèbre mode en lien avec Ape Escape, et proposera enfin un mode multijoueur inédit, baptisé Fox Hunt. Malheureusement, celui-ci arrivera avec du retard, et l'absence d'un élément important.

Une chasse pas si ouverte pour le mode Fox Hunt de Metal Gear Solid 3 Remake

Très certainement l'une des sorties majeures du mois, Metal Gear Solid 3 Remake entend clore août 2025 en beauté avec une aguicheuse revisite sur l'Unreal Engine 5 d'un des meilleurs épisodes de la légendaire franchise dirigée par le non moins légendaire Hideo Kojima. Il ne s'agira cependant a priori pas d'un simple copier-coller avec de plus beaux graphismes. Le Remake assuré par Virtuos devrait en effet également apporter diverses améliorations de gameplay, mais aussi des nouveautés inédites, dont le mode multijoueur Fox Hunt qui nous intéresse ici.

Seul bémol de cet ajout original plutôt prometteur et bienvenu sur Metal Gear Solid 3 Remake : une sortie décalée en automne, ce qui risque de lui desservir par rapport à une disponibilité en même temps que le lancement du jeu. D'autant que la saison automnale s'annonce incroyablement chargée en termes de sorties vidéoludiques majeures. Ce n'est hélas pas la seule ombre au tableau de ce camouflage intrigant. Sur la page dédiée au mode Fox Hunt, Konami a en effet également précisé qu'il arrivera non seulement avec du retard, mais ne supportera pas non plus le cross-play.

Il ne sera ainsi pas possible de jouer au serpent et à la souris dans la jungle en multijoueur avec des amis ou des adversaires provenant d'autres plateformes. Un autre potentiel frein pour ce mode Fox Hunt qui se voulait être une agréable touche de fraîcheur dans la moiteur de l'environnement de Metal Gear Solid 3 Remake, en somme. En espérant malgré tout que ce mode inédit valle la peine d'une attente supplémentaire par rapport au lancement du jeu de base. Rendez-vous donc dans quelques petits mois pour le découvrir.

© Konami/Virtuos

Source : Konami