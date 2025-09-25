Disponible depuis bientôt un mois, Metal Gear Solid Delta: Snake Eater n’a pas seulement permis à la franchise de Konami de revenir sur le devant de la scène : il a aussi et surtout permis aux fans de Metal Gear Solid 3 de se replonger dans ce titre emblématique sous ses plus beaux atours. Et les choses ne sont pas encore terminées. Car comme nous avons pu l’apprendre en amont de sa sortie, Virtuos a également profité de l’occasion pour concevoir Fox Hunt, un mode multijoueur tout à fait inédit, sur lequel nous avons désormais plein de nouvelles informations.

Le mode multijoueur de Metal Gear Solid 3 Remake se dévoile

À l’occasion du Tokyo Game Show 2025, qui se tient en ce moment même au pays du soleil levant, Konami a en effet levé le voile sur ce mode très attendu, dont nous avions appris le report peu de temps avant le lancement de Metal Gear Solid 3 Remake. Et la bonne nouvelle, c’est que nous n’aurons plus à attendre très longtemps avant de pouvoir poser les mains dessus, puisque Fox Hunt débarquera officiellement à compter du 30 octobre prochain, sur les coups de 2h du matin dans nos contrées françaises.

Les choses ne s’arrêtent toutefois pas là, puisque Konami a également profité du salon japonais pour dévoiler une dizaine de minutes de gameplay de ce dernier, agrémentées de nombreux détails supplémentaires. Capitalisant sur les mécaniques de camouflage et de survie de Metal Gear Solid 3, Fox Hunt prendra la forme d’un jeu de combat original opposant deux équipes de 12 joueurs, au cours duquel tous s’affronteront pour tenter de gagner leur place dans l’unité FOX. De quoi amplifier « la tension du jeu de cache-cache à un tout autre niveau », donc.

Au programme de Fox Hunt notamment : la possibilité de revêtir une combinaison de camouflage tout-terrain à n’importe quel moment, que ce soit pour échapper à un ennemi, lui tendre une embuscade, ou s’infiltrer discrètement ; mais également la possibilité de recourir à son « Naked Sense » pour débusquer ses adversaires comme diverses ressources dans l’environnement. Attention toutefois, l’activer pendant une longue période épuisera votre endurance, tandis que les autres joueurs à proximité recevront une alerte pour être avertis de votre présence.

Deux modes, un objectif : survivre

« Perfectionnez vos compétences en matière de combat et d’infiltration » précisent d'ailleurs les développeurs de Metal Gear Solid 3 Remake à ce sujet. « Utilisez les armes et l’équipement fournis sur place et survivez plus longtemps que les autres cadets lors de missions d’entraînement de type survie afin de prouver que vous êtes le plus apte à servir dans l’unité FOX ». En sachant que pour son lancement, Fox Hunt embarquera alors trois types de terrains, dont la jungle, et deux types de règles sélectionnées au hasard avant chaque match.

La première, baptisée « Capture de survie », invitera les joueurs à « sécurité les Kerotans », en sachant que leur nombre diminuera progressivement au fil des différentes phases de la partie. La seconde, baptisée « Intrusion de survie », prendra plus ou moins la forme d’un Battle Royale sauce Metal Gear Solid 3 en invitant les joueurs à « rester dans la zone » tandis que celle-ci se réduira de plus en plus au fur et à mesure de la partie. Dans un cas comme dans l’autre, tout joueur n’ayant pas atteint l’objectif demandé sera alors exclu de la mission.

Voilà qui promet des choses intéressantes, donc. Dernières précisions importantes à noter : Fox Hunt ne supportera malheureusement pas la fonctionnalité cross-play, mais ne comprendra pas non plus la moindre microtransaction. Bien sûr, il sera toutefois possible de créer des parties privées, auxquelles seuls les amis invités ou les joueurs connaissant l’identifiant de la salle pourront prendre part. Il ne nous reste maintenant plus qu’à patienter jusqu’au 30 octobre prochain pour pouvoir nous lancer dans ce mode exclusif au remake de Metal Gear Solid 3.

Source : Konami