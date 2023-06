Metal Gear Solid 3 Remake sortira bien sur PS5, Xbox Series X|S et PC à une date encore inconnue. Une annonce phare du récent PlayStation Showcase qui n'était pas vraiment une surprise en soi. Nos confrères de VGC avaient en effet lâché l'information depuis très longtemps, et une fois de plus, ça s'est vérifié.

Après la révélation via un premier teaser, Konami a promis que ce serait une version extrêmement fidèle. Peut-être trop d'ailleurs...

Metal Gear Solid 3 Remake et sa surprise qui va diviser

Oubliez Metal Gear Solid 3 Remake, l'aventure de Big Boss remise au goût du jouer s'appelle désormais Metal Gear Solid Delta. Un choix étrange qui en a déconcerté plus d'un, mais qui a un sens tout particulier pour Konami. « Le symbole Delta a été choisi car sa signification correspond au concept du remake. Delta veut dire « changement » ou « différence » mais sans altération de la structure » a expliqué l'éditeur japonais. Pour l'instant, tout cela est encore flou.

De toute évidence, la différence la plus importante sera au niveau des graphismes puisque Metal Gear Solid 3 Remake devrait tourner sous Unreal Engine. En termes de gameplay, des « fonctionnalités étendues de survie au combat » sont attendues, mais pour le scénario, ce sera « l'histoire d'origine » sans variation si l'on en croit Konami (bonne nouvelle). Idem pour le casting vocal qui sera identique et verra donc revenir David Hayter (Big Boss), Neil Ross (Volgin), Lori Alan (The Boss) ou encore Suzetta Minet (Eva). Tous les autres seront aussi de la partie.

Mais voilà, lorsque Konami a tweeté « les voix des personnages de Metal Gear Solid Delta Snake Eater seront les mêmes que dans le jeu original », ce n'était pas du tout clair. Aurons-nous une version remasterisée des doublages ? Des dialogues réenregistrés par les acteurs de l'époque ? Tommy Williams, directeur de la communication pour Konami America, a confirmé que MGS3 Remake « réutilisera les voix du jeu original sans aucun changement ».

Un casting vocal qui ne collera pas avec Metal Gear Solid Delta ?

Une belle surprise ? Oui et non. D'un côté, il était évident qu'un nouvel enregistrement était impossible en raison du temps qui s'est écoulé et de l'âge pris par les acteurs. Et vu la voix forcée d'Hayter vers la fin de la saga, ce n'est peut-être pas un mal. Le souci, c'est qu'il risque d'y avoir une dichotomie entre l'intonation des voix, le jeu d'acteur et la nouvelle direction visuelle avec des graphismes de nouvelle génération.

Depuis toujours, la franchise d'Hideo Kojima a une dimension over the top, nanardesque dirons certains, parfois renforcée par des doublages caricaturaux comme la VF de MGS1, mais qui était en phase avec le reste. Cette décision de transposer de façon brute, même avec une potentielle remasterisation, a sûrement été prise pour une question d'argent. Mais à quel prix ? À voir ce que ça donnera lorsque l'on aura un vrai trailer qui permettra d'en entendre, et d'en voir, beaucoup plus.

Au rayon recyclage, l'éditeur prévoit également une Metal Gear Solid Collection en plusieurs volumes. Le Vol. 1 étant composé de MGS1 PS1, MGS2 et MGS3 dans leur version HD. Mais également de Metal Gear et Metal Gear 2 : Solid Snake. Exactement comme la HD Collection sur PS3 et Xbox 360. Aucune modification, ce qui va ravir les vieux de la vieille qui vont pouvoir les refaire sans ressortir une ancienne console qu'ils n'ont peut-être plus.

En revanche, le découpage en différents volumes n'est pas au goût de tous. D'autant plus qu'il n'y a aucune visibilité sur les prochains jeux. Si Metal Gear Solid Peace Walker est assuré d'être dedans, quid des autres ? MGS4 : Guns of the Patriot ? Très peu probable vu la difficulté d'offrir un portage étant donné que le jeu était taillé de A à Z pour l'architecture de la PlayStation 3. Affaire à suivre.