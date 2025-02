Metal Gear Solid 3 Remake est attendu plus tard cette année sur PS5, Xbox Series X|S et PC, comme confirmé par le biais d'une déclaration du producteur à l'occasion de ses vœux de 2025. « Notre priorité absolue est d'offrir à nos fans un Metal Gear Solid Delta: Snake Eater soigné et de haute qualité ». Selon les informations de Nate the Hate, le jeu pourrait même s'infiltrer sur Nintendo Switch 2. À voir si le prochain Nintendo Direct du 2 avril 2025 permettra ou non d'officialiser cette version.

La sortie de Metal Gear Solid Delta Snake Eater en 2025 se précise, alors qu'un State of Play est supposé avoir lieu entre le 10 et 14 février 2025. Malheureusement pour Konami, si la date du remake a été révélée à l'avance, c'est à cause du PlayStation Store qui a laissé filtré l'information un peu trop en avance. Et ce n'est pas le seul élément qui a leaké car en plus de la date de sortie officielle, on a aussi un trailer inédit. Une bande-annonce qui donne un nouvel aperçu de Big Boss et des antagonistes de l'unité Cobra, avec des extraits qui se passent par exemple durant le combat de The End, The Fear ou encore The Pain.

D'après le PlayStation Store, Metal Gear Solid 3 Remake, appelé MGS Delta Snake Eater, sortira en plein été, le 28 août 2025 sur PS5, Xbox Series X|S et PC. Dans le trailer en fuite, on a également la confirmation du retour du crossover entre MGS et Ape Escape avec le mini-jeu « Snake vs Monkey ». Dans cette mission spéciale, Naked Snake doit capturer un groupe de singes en revisitant les environnement du jeu principal. Il n'y a aucun détail, mais on peut supposer que les cinq niveaux, plus les deux bonus de la version européenne de Metal Gear Solid 3 Snake Eater, seront disponibles. Cet ajout de Snake vs Monkey dans MGS Delta Snake Eater est peut-être le signe annonciateur d'un retour éventuel de Guy Savage, un cauchemar jouable de Big Boss en mode hack'n'slash.

Source : PlayStation Store via ResetERA.