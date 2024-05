Voici maintenant que l'on peut découvrir des détails exclusifs sur le prochain jeu de Konami, Metal Gear Solid Delta : Snake Eater. Selon Billbil-kun de Dealabs, le jeu aurait désormais une fenêtre de sortie. Évidemment, tout ceci reste à prendre avec des pincettes, même si l'informateur est souvent très précis dans ses informations. Que pouvons nous apprendre ?

Une annonce très attendue pour Metal Gear

Un an s’est écoulé depuis l’annonce initiale de Metal Gear Solid Delta : Snake Eater, le remake du célèbre Metal Gear Solid 3 : Snake Eater de 2004, développé et édité par Konami. L’annonce avait été faite lors du PlayStation Showcase de 2023, et le jeu est prévu pour sortir sur PS5, Xbox Series X/S, et PC via Steam. En octobre 2023, un second trailer a été diffusé lors du Xbox Partner Preview, offrant un premier aperçu du jeu utilisant l'Unreal Engine 5.

Ce jour, Billbil-kun, toujours bien informé explique tranquillement après enquête que que la nouvelle date de sortie potentielle est désormais pour 2025. Bien que non confirmée par une deuxième source, cette information provient d’un géant mondial de la distribution, qui a référencé une date de sortie temporaire des copies physiques du jeu au 31 décembre 2025. Bref, ça semble quand même très prometteur pour une sortie effectivement dans le courant de l'année 2025. Mais nous ne sommes pas à l'abri d'une surprise. Avec l'arrivée du Summer Game Fest, il est possible que le jeu vienne confirmer ou infirmer les choses. Wait and see.

Logiquement, l'histoire du remake suit celle de l'original, mettant en scène Big Boss dans les années 1960, en pleine Guerre Froide. Sa mission est d'infiltrer une jungle soviétique, de secourir un scientifique captif et de détruire une arme expérimentale.