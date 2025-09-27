Deux mois après sa sortie sur PC, PS5 et Xbox Series, Metal Gear Solid 3 Remake va accueillir plus précisément le 30 octobre son fameux mode multijoueur gratuit baptisé Fox Hunt. L'idée sera donc d'opposer plusieurs joueurs dans un jeu de cache-cache mortel dans la dangereuse jungle du titre de base. Mais ce n'est pas tout ce que réserve prochainement le Remake de Virtuos sur le plan multijoueur et en lien avec Naked Snake.

Metal Gear Solid 3 Remake va infiltrer un autre Delta

Tandis que Konami réfléchit au futur de son iconique franchise après le succès de Metal Gear Solid 3 Remake, celui-ci va encore avoir droit à du nouveau contenu post-lancement, notamment sous la forme du mode Fox Hunt à venir fin octobre, et qui devrait s'étoffer au fil du temps. En parallèle, le géant japonais a annoncé que le Remake du légendaire Snake Eater va prochainement avoir droit à une surprise d'un autre type.

Via leurs réseaux sociaux respectifs et la bande-annonce ci-dessous, Konami a en effet récemment annoncé un partenariat entre Metal Gear Solid 3 Remake, ou Delta Snake Eater de son vrai nom avec... Delta Force, le FPS free-to-play de Team Jade et TiMi Studio qui essaie de marcher sur les platebandes de Battlefield. L'annonce commune portait les messages suivants : « Naked Snake est en position et prêt à s'infiltrer », ainsi que « Début de l'opération à Ahsarah », annonçant le début d'un partenariat mêlant espionnage et stratégie militaire.

Un partenariat qui tombe en soi sous le sens, Delta Force ayant multiplié les crossovers de ce type depuis son lancement. Celui de Metal Gear Solid 3 Remake prendra en tout cas la forme d'une apparence pour Nox, qui arborera ainsi le visage et la tenue de Naked Snake. Tempest devrait quant à elle avoir droit à un skin en lien avec Eva. À noter que ce crossover ne dispose pas encore de date de sortie précise. On peut donc s'attendre à d'autres surprises d'ici au début de cette nouvelle mission à travers les dimensions pour Metal Gear Solid 3 Remake.

